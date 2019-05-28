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"Народный фронт" ожидает от президента экономическую программу и программу сотрудничества с МВФ

28 мая, 12:02

Власти должны профессиональными решениями предотвращать банкротство страны, а не провоцировать дефолтные состояния

Фото: nfront.org.ua
Фото: nfront.org.ua.

"Народный фронт" совместно с нашим лидером обращается к президенту Зеленского с призывом сформировать свою экономическую программу и программу сотрудничества с Международным валютным фондом", – заявил с трибуны парламента руководитель фракции Максим Бурбак.

Руководитель фракции отметил, в частности, что разговоры о дефолте в Украине недопустимы.

"Сейчас 2019-й год. Год, когда экономика демонстрирует положительную динамику. Пять лет назад банда Януковича ограбила страну и сверкнула пятками в направлении Ростова. Россия напала на Украину, оккупировала Крым и зажгла огнем восток Украины. Вот когда страна стояла на грани дефолта! В 2014-м премьер-министр Арсений Яценюк сделал свое известное заявление: "Аргентина объявила дефолт. Украина его не объявила и не объявит!". Тогда на казначейских счетах было 108 000 гривен, 73 миллиарда долларов долгов, которые достались Арсению Яценюку от предыдущих премьеров. Когда Яценюк ушел с должности, то оставил в казне 90 млрд гривен и уменьшенные долги на 7 млд долларов. Премьер провел реструктуризацию, списал часть долгов и остановил дефолт", – отметил руководитель фракции.

Он заявил, что власти должны профессиональными решениями предотвращать банкротство страны, а не провоцировать дефолтные состояния.

Поэтому, по словам Максима Бурбака, "Народный фронт" обращается к Президенту Зеленскому с призывом сформировать свою экономическую программу и программу сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Что мы имеем сегодня? Неконституционный указ о роспуске парламента. Правительство в отставке. Программа сотрудничества с МВФ де-факто остановлена. И новая программа может появиться только после неконституционных досрочных выборов и формирования нового Кабинета Министров Украины. А это, в лучшем случае, в конце 2019 года.

"Народный фронт" спрашивает команду новоизбранного Президента: "Как вы собираетесь обеспечивать рост экономики и доходов украинских граждан?".

Мы напоминаем: вместе с властными полномочиями, печатями, портфелями и офисами приходит политическая ответственность за страну. Именно поэтому мы настаиваем на представлении четкой экономической программы стабильности и развития, развернутого плана усиления страны вместо разговоров о" дефолте", – резюмировал Бурбак.

Напомним, Арсений Яценюк отмечал, что дефолт – это банкротство Украины и каждого гражданина. Это не просто отказаться от обязательств украинского государства: "Дефолт – это бездонное падение курса гривны. Дефолт – это инфляция более 10 000 процентов, как в 1990-х годах. Это – безработица. это – клиническая смерть экономики".

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина должна добросовестно обслуживать государственный долг и не допускать дефолта, так как от него пострадают, в первую очередь, рядовые граждане. 

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Тег яценюк, программа, дефолт, Арсений Яценюк, банкротство, Гройсман, премьер-министр, Бурбак, народный фронт

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