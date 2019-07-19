"Народный фронт" сдержал свои предвыборные обещания – исследование
Треть зарегистрированных в Раде законопроектов были поданы членами фракции "Народный фронт"
Политическая партия "Народный фронт" на 100% выполнила свою предвыборную программу, говорится в исследовании портала "Слово и дело", опубликованном в преддверии внеочередных парламентских выборов в Украине.
Согласно данным пресс-службы партии, за время работы Верховной Рады VIII созыва народные депутаты фракции зарегистрировали 4 318 законопроектов, или 32% от их совокупного числа.
Рассмотрены их них были 1190 законопроектов, а 330 – приняты. Помимо того, также были приняты 418 постановлений и 74 законопроектов в первом чтении.
Из ключевых решений:
- Конституционные изменения по стратегическому курсу государства на членство в ЕС и НАТО
- Закон о национальной безопасности
- Прекращение действия договора о "дружбе" с РФ
- Закон о деоккупации Донбасса
- Обращение к международному сообществу о недопустимости строительства "Северного потока-2"
- Закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного
- Введение квот для украинского языка на радио и телевидении
- Введение новой украинской школы – Закон об образовании
- Декоммунизация
- Введение децентрализации
- Законы по внедрению судебной реформы
- Создание Высшего антикоррупционного суда
- Закон о Национальной полиции
- Внедрение системы прозрачных госзакупок "Прозорро"
- Закон об акционерных обществах ("Укрнафта" возвращена под контроль государства)
- Ряд законов для становления автокефалии Православной церкви Украины
- Упрощение процедуры закупки для Министерства обороны
- Закон о кибербезопасности
- Законы по обеспечению работы Национального антикоррупционного бюро Украины
- Внедрение обязательного электронного декларирования состояния чиновников
- Создание общественного телерадиовещания
- Законы по поддержке украинского кинопроизводства и книгопечатания.
- Упрощение условий ведения бизнеса (дерегулирование)
- Закон "Маски-шоу стоп"
- Снижение налоговой нагрузки (ЕСВ уменьшено с 41 до 22%)
- Кодекс Украины по процедуре банкротства
- Введение "единого окна" на таможне
- Закон о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей
- Увеличение единовременного пособия семьям погибших военнослужащих
- Компенсация аренды жилья военным
- Установление равных возможностей для женщин и мужчин во время прохождения службы в ВСУ
- Пакет законов в рамках инициативы #ЧужихДетейНеБывает, усиление ответственности за неуплату алиментов
- Закон о дорожном фонде
Напомним, после того, как президент Владимир Зеленскй распустил парламент 21 июля в Украине состоятся досрочные выборы в Верховную Раду. В "Народном фронт" решение главы государства осудили.
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