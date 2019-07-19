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"Народный фронт" сдержал свои предвыборные обещания – исследование

19 июля, 19:52

Треть зарегистрированных в Раде законопроектов были поданы членами фракции "Народный фронт"

Фото: nfront.org.ua
Фото: nfront.org.ua.

Политическая партия "Народный фронт" на 100% выполнила свою предвыборную программу, говорится в исследовании портала "Слово и дело", опубликованном в преддверии внеочередных парламентских выборов в Украине.

Согласно данным пресс-службы партии, за время работы Верховной Рады VIII созыва народные депутаты фракции зарегистрировали 4 318 законопроектов, или 32% от их совокупного числа.

Рассмотрены их них были 1190 законопроектов, а 330 – приняты. Помимо того, также были приняты 418 постановлений и 74 законопроектов в первом чтении.

Из ключевых решений:

  • Конституционные изменения по стратегическому курсу государства на членство в ЕС и НАТО
  • Закон о национальной безопасности
  • Прекращение действия договора о "дружбе" с РФ
  • Закон о деоккупации Донбасса
  • Обращение к международному сообществу о недопустимости строительства "Северного потока-2"
  • Закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного
  • Введение квот для украинского языка на радио и телевидении
  • Введение новой украинской школы – Закон об образовании
  • Декоммунизация
  • Введение децентрализации
  • Законы по внедрению судебной реформы
  • Создание Высшего антикоррупционного суда
  • Закон о Национальной полиции
  • Внедрение системы прозрачных госзакупок "Прозорро"
  • Закон об акционерных обществах ("Укрнафта" возвращена под контроль государства)
  • Ряд законов для становления автокефалии Православной церкви Украины
  • Упрощение процедуры закупки для Министерства обороны
  • Закон о кибербезопасности
  • Законы по обеспечению работы Национального антикоррупционного бюро Украины
  • Внедрение обязательного электронного декларирования состояния чиновников
  • Создание общественного телерадиовещания
  • Законы по поддержке украинского кинопроизводства и книгопечатания.
  • Упрощение условий ведения бизнеса (дерегулирование)
  • Закон "Маски-шоу стоп"
  • Снижение налоговой нагрузки (ЕСВ уменьшено с 41 до 22%)
  • Кодекс Украины по процедуре банкротства
  • Введение "единого окна" на таможне
  • Закон о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей
  • Увеличение единовременного пособия семьям погибших военнослужащих
  • Компенсация аренды жилья военным
  • Установление равных возможностей для женщин и мужчин во время прохождения службы в ВСУ
  • Пакет законов в рамках инициативы #ЧужихДетейНеБывает, усиление ответственности за неуплату алиментов
  • Закон о дорожном фонде

Напомним, после того, как президент Владимир Зеленскй распустил парламент 21 июля в Украине состоятся досрочные выборы в Верховную Раду. В "Народном фронт" решение главы государства осудили.

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Тег Яценюк, законопроект, предвыборная программа, предвыборная кампания, народный фронт

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