"Народный фронт" сдержал свои предвыборные обещания – исследование

Треть зарегистрированных в Раде законопроектов были поданы членами фракции "Народный фронт"

Фото: nfront.org.ua.

Политическая партия "Народный фронт" на 100% выполнила свою предвыборную программу, говорится в исследовании портала "Слово и дело", опубликованном в преддверии внеочередных парламентских выборов в Украине.

Согласно данным пресс-службы партии, за время работы Верховной Рады VIII созыва народные депутаты фракции зарегистрировали 4 318 законопроектов, или 32% от их совокупного числа.

Рассмотрены их них были 1190 законопроектов, а 330 – приняты. Помимо того, также были приняты 418 постановлений и 74 законопроектов в первом чтении.

Из ключевых решений:

Конституционные изменения по стратегическому курсу государства на членство в ЕС и НАТО

Закон о национальной безопасности

Прекращение действия договора о "дружбе" с РФ

Закон о деоккупации Донбасса

Обращение к международному сообществу о недопустимости строительства "Северного потока-2"

Закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного

Введение квот для украинского языка на радио и телевидении

Введение новой украинской школы – Закон об образовании

Декоммунизация

Введение децентрализации

Законы по внедрению судебной реформы

Создание Высшего антикоррупционного суда

Закон о Национальной полиции

Внедрение системы прозрачных госзакупок "Прозорро"

Закон об акционерных обществах ("Укрнафта" возвращена под контроль государства)

Ряд законов для становления автокефалии Православной церкви Украины

Упрощение процедуры закупки для Министерства обороны

Закон о кибербезопасности

Законы по обеспечению работы Национального антикоррупционного бюро Украины

Внедрение обязательного электронного декларирования состояния чиновников

Создание общественного телерадиовещания

Законы по поддержке украинского кинопроизводства и книгопечатания.

Упрощение условий ведения бизнеса (дерегулирование)

Закон "Маски-шоу стоп"

Снижение налоговой нагрузки (ЕСВ уменьшено с 41 до 22%)

Кодекс Украины по процедуре банкротства

Введение "единого окна" на таможне

Закон о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей

Увеличение единовременного пособия семьям погибших военнослужащих

Компенсация аренды жилья военным

Установление равных возможностей для женщин и мужчин во время прохождения службы в ВСУ

Пакет законов в рамках инициативы #ЧужихДетейНеБывает, усиление ответственности за неуплату алиментов

Закон о дорожном фонде

Напомним, после того, как президент Владимир Зеленскй распустил парламент 21 июля в Украине состоятся досрочные выборы в Верховную Раду. В "Народном фронт" решение главы государства осудили.

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