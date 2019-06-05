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"Народный фронт" предоставил Конституционному суду доказательства существования коалиции

5 июня, 21:01

В политсиле просят признать указ президента о роспуске парламента неконституционным

Коалиция "Европейская Украина" юридически и фактически существовала в Верховной Раде VIII-го созыва, поэтому президент не имел права досрочно прекращать полномочия парламента. Об этом сообщили народные депутаты фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук и Игорь Алексеев на брифинге возле Конституционного Суда.

"Хочу еще раз подчеркнуть важную и принципиальную вещь, что в коалиции депутатских фракций в Верховной Раде VIII-го созыва, которая состояла как из депутатских фракций, в которую также входили внефракционные народные депутаты, за все время ее существования, то есть с момента формирования в ноябре 2014 года, и до фактически прекращения в мае 2019 года, никогда не было меньше депутатов от большинства, то есть 226 народных депутатов", – подчеркнул Алексеев

"Именно поэтому мы считаем, что указ президента о роспуске парламента был принят неконституционно, поскольку после объявления о прекращении существования коалиции по Конституции является срок на формирование новой коалиции", – сказал он.

Алексеев подчеркнул, что на момент выдачи указа о роспуске ВР соответствующий срок не истек.

"Поэтому мы дополнительно аргументируем нашу позицию судье-докладчику. Конечно, мы эту позицию будем объяснять непосредственно во время слушаний в Конституционном Суде", – заверил Алексеев.

"Еще раз хочу обратиться к президенту Зеленскому с призывом быть гарантом Конституции, на которой он присягал перед народом. Задача президента – обеспечивать, чтобы Украина была страной верховенства права для каждого – от рядового гражданина до чиновников высшего звена", – заявил Тетерук.

Как уже сообщалось, Конституционный суд рассмотрел жалобу на роспуск Верховной Рады и принял решение рассматривать этот вопрос в форме устного производства. Заседание состоится 11 июня.

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Тег президент, роспуск, депутаты, Конституционный суд, народный фронт, указ президента, тетерук, Европейская Украина

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