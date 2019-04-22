"Народный фронт" сделал жесткое заявление: Не допустит сомнительные сценарии и опасные договоренности с врагом

Партия будет стоять на страже от любых попыток реванша и капитуляции, говорит Бурбак

Фото: пресс-служба "Народного фронта".

Перед новым президентом стоит большая ответственность за страну, а среди основных задач – возвращение оккупированных территорий и защита Украины от российской вооруженной агрессии.

Об этом на согласительном совете заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

"Сфера ответственности президента четко прописана в Конституции – безопасность, армия, защита прав и свобод, внешняя политика. Президент обязан соблюдать Основной закон", – подчеркнул руководитель фракции.

"В Конституции четко указано, что наша цель – НАТО и Европейский Союз. Такова воля украинского народа. Никто не сможет изменить курс Украины в НАТО и ЕС, курс на национальное возрождение. Подчеркиваю, даже не стоит делать таких попыток. Те, кто хотел развернуть наше государство в другую сторону, сейчас скрываются за пределами Украины. Это наука для всех, кто пожелает действовать вопреки воле украинского народа ", – отметил Бурбак.

"Отмечу, что ключевая задача вновь избранного президента – возвращение оккупированных территорий Украины и защита Украины от российской вооруженной агрессии. Это сложная и одновременно важнейшая задача. Хочу сразу отметить, что "Народный фронт" не допустит сомнительные сценарии и опасные договоренности с врагом Украины. В общении с Кремлем каждое слово, не то, что действие, обладает колоссальным весом. "Народный фронт" будет стоять на страже от любых попыток реванша и капитуляции. Мы при любых обстоятельствах защитим все достижения Украины, которые дались украинскому народу ценой пота и крови", – подчеркнул руководитель фракции.

Он также напомнил, что осенью состоятся очередные парламентские выборы, от которых будет зависеть качество нового парламентского большинства и новое правительство.

"От выборов в Верховную Раду будет зависеть, продолжим ли мы путь в НАТО и ЕС, будем ли мы и дальше укреплять национальное государство", – отметил Бурбак.

"Не менее важным будет конструктивное сотрудничество вновь избранного президента с парламентом, коалицией и действующим правительством в эти полгода до выборов Верховной Рады. Уже вскоре новый глава государства должен заявить о своем повестку дня. О том, как президент, правительство и парламент будут вместе работать и вести страну к успеху ", – подчеркнул Бурбак, отметив, что парламент должен услышать о повестке нового президента.

"Мы должны услышать о шагах нового президента Украины в первые 100 дней, в первый год и на весь срок. Сейчас Украина как никогда нуждается в честности и реализме", – подчеркнул руководитель фракции.

"Вновь избранный президент должен найти в себе силы обратиться и к тем избирателям, которые проголосовали за его оппонента. Он должен доказать, что должность главы украинского государства – это переживание за судьбу всей страны, ее прошлое и будущее", – резюмировал Бурбак.

В "Народном фронте" рассказали, чего добились с президентом Порошенко за пять лет .

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