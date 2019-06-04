"Народный фронт" требует не допустить нарушения Конституции в вопросе роспуска Рады

Бурбак предупредил об угрозе превращения попрания Основного Закона в систематическое

Верховная Рада. Фото: REUTERS/Gleb Garanich.

Сегодня Конституционный суд будет определяться с формой слушания дела о соответствии Основному Закону указа президента о роспуске Верховной Рады VIII созыва. Фракция "Народный фронт" как инициатор представления подчеркивает, что никаких юридических оснований для роспуска парламента не было и нет.

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак с трибуны парламента.

"По нашему мнению, речь идет о факте сознательного нарушения Конституции высшим должностным лицом государства. Это – очень опасный прецедент. Если допустить нарушение Конституции в вопросе роспуска парламента – завтра попрание Основного Закона может стать систематическим", – подчеркнул руководитель фракции.

"Мы обращаемся к Конституционному суду, учесть срочность вопроса и рассмотреть наше обращение по ускоренной процедуре. Страна ожидает решения суда в ближайшее время", – отметил Бурбак.

Он подчеркнул, что назначение досрочных выборов вопреки Конституции привело к расходам бюджетных средств.

"Все, кто задействован в подготовке парламентских выборов, планировали, что они будут срочными и состоятся в октябре, а не "авралом" тремя месяцами раньше – в летний период. Тем более, что законных оснований для роспуска Верховной Рады не было и нет", – резюмировал Максим Бурбак.

Напомним, ранее "Народный фронт" потребовал от КСУ приобщить стенограмму встречи Зеленского с лидерами фракций , где речь шла об изменении избирательного законодательства.

Также писалось, что "Народный фронт" обжаловал в Конституционном суде указ Зеленского о роспуске Рады .

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