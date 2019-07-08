"Народный фронт" требует немедленного введения санкций против пророссийских телеканалов

"Народный фронт" напоминает, что постановление о введении санкций против каналов должно было быть введено в действие еще осенью прошлого года

Парламентская фракция "Народный фронт" требует немедленного введения в действие решение СНБО о санкциях против пророссийских телеканалов на основе соответствующего постановления, принятого Верховной Радой в октябре прошлого года. Об этом говорится в заявлении политсилы, опубликованном на официальном сайте.

Так, в политсиле заявляют, что планы проведения телемоста между российским пропагандистским каналом "Россия 24" и украинским телеканалом расценивают, как очередной акт гибридной войны против Украины.

"Акт информационной агрессии, которая должна получить мощный ответ", – говорится в заявлении "Народного фронта".

В частности, в НФ отметили, что план проведения так называемого телемоста объявил главный пропагандист Кремля Киселев.

"Формирование информационной повестки дня для Украины со стороны этого чудовища, откровенного врага, который все эти годы оговаривал украинцев, поносил память наших погибших героев, – это попытка унизить Украину. Мы хотим напомнить известную истину, проверенную в Крыму на Донбассе и других горячих точках мира – там, где первым появляется русский так называемый журналист, за ним приходит российский оккупант", – заявляют в НФ.

"Народный фронт" напоминает, что постановление, инициатором которой был "НФ", о введении санкций против пророссийских телеканалов, должно было быть введено в действие еще осенью прошлого года.

"Поэтому мы обращаемся к господину Зеленского – Президенту и Председателю Совета национальной безопасности и обороны: решение о санкциях должны быть введены уже сегодня для решительного противодействия "русскому миру", который, обломав зубы на фронте, пытается завладеть сознанием украинцев, монополизировав влияние на телевизионные каналы и пытаясь провести телемосты.

Более того, мы требуем создания четкого правового алгоритма противодействия любым попыткам информационной агрессии против Украины. Требуем немедленного созыва заседания Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, а также заседание парламентского Комитета по вопросам свободы слова и информации.

Реванш не имеет получить ни единого шанса. Сегодняшняя ситуация – четкий маркер для представителей власти: вы или с Украиной, или вместе с агрессором против Украины. Враг не пройдет!", – отметили в "Народном фронте".

В Нацсовете по телерадиовещанию заявили, что за телемост с Россией могут наказать и телеканалы, и провайдеров. Ольга Герасимьюк объяснила, когда Нацсовет сможет принять меры в случае проведения одного из украинских телеканалов телемарафона с россиянами.

В свою очередь президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по поводу телемоста с Россией. Он объяснил, для чего устроена новая "провокация", и чего ждать от политиков накануне выборов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Народный фронт" требует немедленного введения санкций против пророссийских телеканалов". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"