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"Народный фронт" требует от президента внесения кандидатур премьера и нового состава Кабмина

22 мая, 14:47

По словам Бурбака, высшая законодательная и высшая исполнительная власть сегодня находятся в подвешенном состоянии

Фото: nfront.org.ua
Фото: nfront.org.ua.

После заявления о роспуске парламента и отставке правительства вся власть осталась в руках президента. Об этом с трибуны Верховной Рады заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

"Парламент превращен в "хромую утку", законодательный орган вытолкнуты в режим избирательного процесса. Под вопросом стабильная работа Кабинета министров. После заявленного в инаугурационной речи требования об отставке правительства, соответствующее заявление написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман", – отметил Бурбак.

По его словам, высшая законодательная и высшая исполнительная власть сегодня находятся в подвешенном состоянии.

"Дестабилизация работы высших органов исполнительной и законодательной власти означает, что на сегодня всю ответственность за ситуацию в Украине несет единственное должностное лицо – президент Украины", – сказал руководитель фракции.

Он отметил, что президент Зеленский подписал указ о роспуске парламента, не имея конституционных оснований, а также напомнил, что 17 мая фракция "Народный фронт" вышла из состава коалиции, в результате чего по Конституции парламент получил 30 дней на формирование нового большинства: "Отдельно подчеркиваю, ни до 17 мая, ни тем более после 17 мая у президента не было никаких законных оснований издавать указ о роспуске парламента. Выход" Народного фронта "из коалиции – такова было наше политическая предложение президенту предложить общую повестку дня".

Также, по словам Бурбака, "Народный фронт" требует от президента Зеленского немедленно внести на рассмотрение парламента кандидатуру премьер-министра и предложения в отношении членов Кабмина.

"Исходя из государственных интересов, необходимости обеспечения функционирования жизнедеятельности страны требуем от президента Владимира Зеленского безотлагательно внести на рассмотрение парламента кандидатуру на должность премьер-министра Украины и предложения в отношении членов правительства. Любое промедление в назначении правительства в стране, перед которой стоят глобальные вызовы национальной безопасности, недопустимо", – подчеркнул Бурбак.

Он также отметил, что парламент готов рассматривать и принимать законы, о которых говорил президент: "Где закон об отмене депутатской неприкосновенности? Где обещанные проекты законов об импичменте президента, об отзыве народного депутата? Почему мы не рассматриваем пакет экономических законов по детенизации экономики, свободе конкуренции, долгосрочному дешевому кредитованию, формированию прозрачного рынка земли?".

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Тег Рада, Зеленский, Бурбак, народный фронт

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