"Народный фронт" требует повторного ареста активов Захарченко

Куда пойдут разблокированные активы Захарченко? - спрашивает Максим Бурбак

Максим Бурбак / Фото: nfront.org.ua.

"Народный фронт" требует повторного ареста активов Захарченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/998/e49/5c5998e49d369.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/998/e49/5c5998e49d369.jpg 2019-02-05T16:11:00+02:00 Политика Куда пойдут разблокированные активы Захарченко? - спрашивает Максим Бурбак

Партия "Народный фронт" выступает за обжалование решения суда о снятии ареста с активов министра внутренних дел времен экс-президента Виктора Януковича - Виталия Захарченко - и требует повторного ареста всех его активов.

Об этом заявил руководитель фракции Максим Бурбак с трибуны парламента, сообщает пресс-служба политической силы.

"Народный фронт" возмущен снятием ареста с активов Захарченко в Украине. Напомню, это министр Януковича, который раздавал "титушкам" автоматы Калашникова, был с ними на связи. Эти "титуханы" прямо причастны к убийству по крайней мере двух людей: Вячеслава Веремия и Юрия Вербицкого. Я говорю об уже доказанных фактах. А ведь еще ведется следствие об убийствах непосредственно на Майдане", – отметил Бурбак, сообщив, что сейчас Захарченко в Москве пишет книги, как он всю жизнь боролся за присоединение Украины к "великой" России.

"Куда пойдут разблокированные активы Захарченко? На какие цели?" Народный фронт "требует обжалования решения суда и повторного ареста всех активов Захарченко!", – подчеркнул глава фракции.

Напомним, 30 января Печерский райсуд Киева снял арест с 20 земельных участков, трех домов, квартиры и двух машиномест, который был наложен в рамках расследования дела об отмывании средств бывшим министром внутренних дел Виталием Захарченко. Соответствующее определение вынес судья Виталий Писанец.

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