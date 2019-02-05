"Народный фронт" требует повторного ареста активов Захарченко
Куда пойдут разблокированные активы Захарченко? - спрашивает Максим Бурбак
Партия "Народный фронт" выступает за обжалование решения суда о снятии ареста с активов министра внутренних дел времен экс-президента Виктора Януковича - Виталия Захарченко - и требует повторного ареста всех его активов.
Об этом заявил руководитель фракции Максим Бурбак с трибуны парламента, сообщает пресс-служба политической силы.
"Народный фронт" возмущен снятием ареста с активов Захарченко в Украине. Напомню, это министр Януковича, который раздавал "титушкам" автоматы Калашникова, был с ними на связи. Эти "титуханы" прямо причастны к убийству по крайней мере двух людей: Вячеслава Веремия и Юрия Вербицкого. Я говорю об уже доказанных фактах. А ведь еще ведется следствие об убийствах непосредственно на Майдане", – отметил Бурбак, сообщив, что сейчас Захарченко в Москве пишет книги, как он всю жизнь боролся за присоединение Украины к "великой" России.
"Куда пойдут разблокированные активы Захарченко? На какие цели?" Народный фронт "требует обжалования решения суда и повторного ареста всех активов Захарченко!", – подчеркнул глава фракции.
Напомним, 30 января Печерский райсуд Киева снял арест с 20 земельных участков, трех домов, квартиры и двух машиномест, который был наложен в рамках расследования дела об отмывании средств бывшим министром внутренних дел Виталием Захарченко. Соответствующее определение вынес судья Виталий Писанец.
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