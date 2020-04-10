"Народный фронт" требует прекратить показательные расправы над майдановцами

"Обыски в доме Татьяны Чорновол по "делу Майдана", к сожалению, подтверждают то, что представители реванша во власти начали наступление на Революцию Достоинства. Они взялись переписывать историю и искажать реальность в соответствии с кремлевскими директивами", – так говорится в официальном заявлении партии "Народный фронт".

Как отметили в политсиле, с самого начала российская пропаганда стремилась осудить участников Майдана.

"Все время враг предпринимал попытки запятнать революцию и ее достижения. Их задача состояла в том, чтобы вообще дискредитировать выбор, который украинский народ сделал на Майдане.

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Сегодня власть делает огромную ошибку, что на фоне многих других проблем позволяет представленным в ней реваншистам осуществлять наступление на Революцию Достоинства. Это, безусловно, создаст дополнительное общественное напряжение в сверхсложной ситуации, вызванной пандемией и неизбежным социально-экономическим кризисом", – говорится в заявлении.

В "Народном фронте" убеждены, что в интересах власти и государства немедленно прекратить бессмысленные преследования участников Майдана.

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"Ведь украинцы при любых условиях продолжат борьбу за право жить в демократической Украине, которая непременно станет членом ЕС и НАТО. Именно это было целью Революции Достоинства.

Сейчас власти нужно не создавать дополнительные точки напряжения, а объединять украинское сообщество для преодоления вызовов, перед которыми оказалась наша страна", – говорится в заявлении.

Напомним, ранее лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк призвал власть говорить с людьми, "иначе заговорят те, кто хочет дефолта".

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