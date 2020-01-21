"Народный фронт" выиграл суд у телеканала

Максим Бурбак / Фото: nfront.org.ua

20 января Печерский районный суд Киева оставил без удовлетворения иск телеканала NewsOne к бывшему руководителю фракции "Народный фронт" Максиму Бурбаку и политической партии "Народный фронт".

Об этом пишет пресс-служба политической силы.

Сообщается, что NewsOne судился из-за поста Максима Бурбака в Facebook, опубликованного в 2018 году, где телеканал был назван "откровенным ретранслятором кремлевской пропаганды".

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Это уже второй иск, который "Народный фронт" выиграл у телеканала, сказано в сообщении.

Политсила напомнила, что ранее канал требовал опровергнуть слова из заявлений "НФ" и БПП в прошлом созыве парламента об антиукраинской деятельности NewsOne, однако, столичный Шевченковский районный суд оставил иск без удовлетворения.

Ранее сообщалось, что "Народный фронт" требовал расследовать факты вмешательства России в выборы в Украине .

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