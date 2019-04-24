"Народный фронт" заявил, что не допустит реванша и отставки Парубия

Бурбак подчеркивает, что Рада пойдет на очередные выборы в октябре – как это предусмотрено Конституцией

Фото: "Народный фронт".

Фракция "Народный фронт" и коалиционное большинство в парламенте не допустят реванша команды Януковича и отставки председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Об этом во время выступления с трибуны парламента заявил руководитель фракции НФ Максим Бурбака.

Вместе с ним к трибуне вышли представители "Народного фронта" и фракции БПП.

"Все мы знаем, что парламент VIII созыва – это первый парламент, который имеет прозападное и проевропейское конституционное большинство. Этот парламент сделал много для того, чтобы запечатлеть в Конституции Украины неизменность курса в НАТО и ЕС, чтобы навсегда избавиться от советского наследия. Мы ежедневно здесь боремся за украинский язык, за украинскую идентичность, за право быть свободными украинцами в демократической Украине. Мы дали старт небывалым до сих пор реформам в стране", – заявил глава фракции "Народный фронт".

Фото: "Народный фронт"

Но, по словам Бурбака, их враги все это время мечтают о реванше.

"Их "казачки" присутствуют и здесь в зале. Вчера один из них заявил, что попытается наскрести 150 подписей народных депутатов за отзыв Андрея Парубия с должности председателя украинского парламента. Мы знаем, кто это делает и по чьему указанию. И мы знаем, что реальный замысел состоит в том, чтобы за полгода до завершения полномочий отправить Верховную Раду на досрочные выборы", – подчеркнул он.

Как отметил политик, Рада пойдет на очередные выборы в октябре – как это предусмотрено Конституцией.

"Любые попытки распустить парламент в настоящее время является вредными и незаконными... Андрей Парубий остается на должности председателя Верховной Рады. И к октябрю мы примем еще десятки и десятки необходимых для Украины законов. Наличие Андрея Парубия в должности спикера – это возможность не только удержать проукраинское большинство до парламентских выборов, но и гарантия неизменности курсов государства: национального и внешнеполитического. Неизменность курса на членство в ЕС и НАТО", – резюмировал Бурбак.

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