Нарушения на выборах: в ГБР рассказали, почему никому не предъявлены обвинения
Глава Государственного бюро расследований рассказал, что у следователей недостаточно оснований для выдвижения обвинений
У Государственного бюро расследований (ГБР) не хватает доказательств, чтобы объявить кому-либо из украинских топ-чиновников обвинения в нарушении избирательного законодательства, сообщил руководитель ведомства Роман Труба.
"Нами проведено значительное количество следственных действий. В настоящее время не собрано достаточное количество доказательств вины того или иного субъекта, подследственного ГБР, поэтому в настоящее время подозрение никому не объявлено", – сказал он на брифинге 28 марта.
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Труба также сообщил, что накануне и в день выборов – то есть, 30 и 31 марта – бюро будет работать в особом режиме.
"В предвыборный период, а именно в канун выборов и в день выборов, ГБР будет работать в особом режиме. Будет особый порядок работы в центральном аппарате и в управлениях", – подчеркнул он.
В частности, сотрудники ведомства будут мониторить все нарушения избирательного законодательства и принимать сообщения о таких нарушениях и реагировать на них, если там будут фигурировать подследственные ГБР субъекты – народные депутаты, правоохранители, судьи и лица, совершающие военные преступления, резюмировал Труба.
Напомним, ранее в МВД рассказали, что на данный момент в правоохранительные органы поступило 4134 заявления и сообщения о нарушениях избирательного процесса.
Кроме того, как сообщили в Национальном агентстве по предупреждению коррупции, в результате проверки оказалось, что у 17 кандидатов в президенты Украины обнаружены финансовые нарушения.
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