Нарушения во время выборов: какие наказания грозят украинцам

Штраф за подкуп алкоголем и тюрьма за нарушение тайны голосования

Избирательные наказания. За вбросы и "карусели" кандидатов хотят лишать свободы на 7 лет. Фото: Григорий Салай

Нарушения во время выборов: какие наказания грозят украинцам Илья Требор //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f23/475/5c3f2347520c7.png //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f23/475/5c3f2347520c7.png 2019-01-22T07:38:00+02:00 Политика Штраф за подкуп алкоголем и тюрьма за нарушение тайны голосования

Политический избирательный сезон набирает обороты, и в Министерстве внутренних дел озаботились честностью всех причастных во время грядущих голосований. В МВД рассказали о приговорах за нарушение правил на выборах и напомнили, что в Верховной Раде своего часа ждет законопроект, который ужесточит ответственность за такие преступления.

Отголоски громад

Спикер МВД Артем Шевченко вчера напомнил об ответственности за нарушение избирательного законодательства. В качестве примера он привел ситуацию на первых выборах в объединенные территориальные громады, которые состоялись в 2015 году.

"Нацполиция и Генпрокуратура направили в суд 75 обвинительных актов. После рассмотрения в судах вынесен 81 приговор. Один — оправдательный, остальные — обвинительные", — рассказал он.

В частности, правоохранители оштрафовали 38 человек (сумма колебалась от 510 грн до 8500 грн). Наказание для остальных было куда суровее — до 5 лет тюрьмы, а один из преступников в Одесской области за подкуп избирателей получил пять с половиной лет тюрьмы.

Шевченко также напомнил, что в парламенте сегодня лежит законопроект, который МВД разрабатывало совместно с Гражданской сетью "ОПОРА".

"Он весьма усилит ответственность за определенные виды избирательных преступлений и даст полиции эффективный механизм расследования за счет того, что отнесет их к тяжким и особо тяжким преступлениям", — говорит спикер МВД.

Голоса и алкоголь

Сам законопроект появился на сайте ВР достаточно давно — в апреле прошлого года, но пока так и не добрался до сессионного зала. В первую очередь авторы документа предлагают усилить ответственность для тех, кто агитирует в "дни тишины". Сейчас за такой проступок рядовым украинцам грозит штраф до 850 грн, а чиновникам — до 1360 грн. В МВД предлагают поднять его до 3400 грн для обычных людей и до 5100 грн — для госслужащих. Если же человек во время агитации раздавал товары без партийной символики дороже 125 грн, то его также оштрафуют, но уже на 5100 грн. Кроме того, документом хотят пересмотреть перечень того, чем можно подкупить избирателя. Сегодня в списке значатся деньги, ценные бумаги, лотерейные билеты и услуги. К этому предлагают добавить продукты питания и алкоголь (независимо от их стоимости).

Подробно расписана и ответственность избирателей. Если человек прямо на избирательном участке публично рассказал, за кого голосовал, его оштрафуют на 3400 грн. Такую же сумму придется выложить, если он спрятал, уничтожил или вынес с места голосования свой бюллетень. Может появиться и статья за массовый вброс бюллетеней в урну для голосований — наказанием за такую махинацию станет штраф в 5100 грн или три года тюрьмы. Аналогичные правила предлагаются и за организацию "каруселей" (случаи, когда избиратели организованно голосуют более одного раза). Если же в этих преступлениях замешаны кандидат, его доверенное лицо или члены избирательной комиссии, им грозит до 7 лет тюрьмы. Уголовная ответственность грозит и за предоставление неправдивой информации в Госреестр избирателей — до 4 лет.

В случае если сотрудники избирательного участка мешают украинцу голосовать, то их могут отправить в тюрьму на 5 лет (сейчас за это наказывают тремя годами лишения свободы). Наконец, если кто-то из присутствующих на участке рассказал о выборе избирателя, ему грозит штраф (8500 грн) или два года тюрьмы. Более суровое наказание за этот проступок грозит сотрудникам избирательного участка — до 5 лет тюрьмы.

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Эксперты — о заработке на выборах и проблемах с реализацией

Политолог Сергей Таран считает, что шанс у Верховной Рады принять проект есть, но существуют проблемы:

"Такой закон не будет популярным — у нас не только политики, но и избиратели не видят в подкупе проблемы. Для них выборы — еще и способ подзаработать. Если же законом такие способы будут отрезаны, то вряд ли депутаты с гордостью пойдут в свои избирательные округа. Поэтому я не вижу шансов для такого закона, чтобы он был реализован".

Политэксперт Руслан Бортник тоже считает, что как минимум до парламентских выборов за проект могут проголосовать.

"За него могут проголосовать, как за элемент общей стратегии о проведении честных выборов. Хотя у нас и так законодательство в этом вопросе неплохое, но очень плохое выполнение этого законодательства. И новым законодательством ситуацию вряд ли получится исправить. Тут нужна эффективная работа власти", — говорит он.

Напомним, недавно ЦИК своим постановлением ликвидировала пять избирательных участков в России. Чуть позже Павел Климкин, министр иностранных дел Украины, прокомментировал эту ситуацию и заявил, что такое решение обусловлено вопросами безопасности.

Журналисты "Сегодня" выяснили, как же проголосовать переселенцам, мигрантам и тем, кто живет не по месту прописки.

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АВТОР: Илья Требор Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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