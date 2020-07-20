Нарушил все что только можно: Киев отреагировал на визит Путина в Крым

Дипломаты также жестко отреагировали и на милитаризацию полуострова Россией

Министерство иностранных дел осудило визит в оккупированный Крым президента РФ Владимира Путина, который дал старт строительству военных кораблей на полуострове. Российский лидер своим приездом очередной раз нарушил суверенитет Украины и международное право.

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Об этом говорится в заявлении ведомства.

В МИД отметили, что Москва не согласовывала с Киевом визит хозяина Кремля на украинский полуостров, и называет это недопустимым.

Также украинская сторона считает визит Путин и других российских чиновников в Крым грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права, резолюциями Генеральной ассамблеи ООН и прочих международных документов. Также Украина осуждает продолжающуюся милитаризацию Россией украинского полуострова.

"МИД требует от российской стороны немедленно прекратить все упомянутые выше международно-противоправные деяния и устранить все последствия, которые они вызвали. Украинская сторона обращает внимание, что вся ответственность за негативные для всего региона последствия возлагается в соответствии с нормами международного права на Российскую Федерацию как государство-оккупанта, ее должностных лиц, незаконные "органы крымской власти" и их представителей, которые принимают незаконные решения и совершают противоправные действия. В связи с указанным незаконным визитом 20 июля 2020 года Министерство иностранных дел Украины заявило решительный протест Министерству иностранных дел России", – говорится в заявлении.

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Как сообщали новости "Сегодня", во время пребывания в Керчи Путин заявил, что экс-премьер-министр Николай Азаров был "вынужден" забирать деньги из Крыма и это его якобы удивило. Российский лидер считает, что полуостров "кормил" другие регионы Украины.

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Смотрите видео, как в январе Путин побывал в Крыму и наблюдал за учениями прямо с корабля:

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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