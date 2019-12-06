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Нас должны не жалеть, а уважать: советник Зеленского о задачах Украины

6 декабря, 11:44

Украина будет выгодней выглядеть перед миром, если будет сильной и способной защитить свои интересы, отметил Ермак

Андрей Ермак

Андрей Ермак / Фото: Сегодня

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Украина должна, в первую очередь, сама о себе заботится, а не рассчитывать на Запад и выглядеть в его глаза нищими и вечно что-то просящими. Об этом заявил в интервью сайту "Сегодня" советник президента Украины Андрей Ермак.

Накануне важных для нашей страны переговоров Нормандской четверки в Париже советник президента отмечает, что настало время вообще менять позиционирование нашей страны, чтобы западные партнеры всерьез воспринимали Украину.

"Потому, что все мы долго считали (и это была наша слабая позиция, как я считаю): весь мир постоянно должен о нас думать, беспокоиться и помогать нам. Но это мы должны думать о себе и быть сильными. Мы должны защищать, в первую очередь, наши интересы, тогда и наши партнеры, у которых тоже есть свои интересы, будут строить диалог. Мы не должны выступать с позиции нищих, которые постоянно что-то просят. Мы хотим быть надежными партнерами и строить сегодня такие отношения, в которых мы выглядели бы сильными и нас уважали бы. Не жалели, а уважали", – заявил Ермак.

Читайте на сайте Сегодня полный текст интервью с Андреем Ермаком: "Сам факт "нормандской встречи" – это уже победа Украины".

Напомним, на днях президент Украины дал интервью четырем известным западным изданиям, в котором, среди прочего, отметил важную деталь. Владимир Зеленский не хочет, чтобы Украина попрошайничала – он не собирается выпрашивать помощь у иностранных партнеров.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Нормандская четверка нормандский формат Андрей Ермак

Источник: Сегодня

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