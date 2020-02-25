"Нас объединяет не только общая история": подробности визита Разумкова в Латвию (фото)

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в рамках визита в Латвию встретился с премьер-министром и главой парламента этой страны, а также с украинской диаспорой, сообщает пресс-служба ВР.

Так, главу латвийского правительства Кришьяниса Кариньша спикер Рады поблагодарил за публичную поддержку Украины, в частности в Парламентской ассамблее Совета Европы. Также заявил о намерении увеличения товарооборота и экономического сотрудничества между Украиной и Латвией.

Фото: rada.gov.ua

"Вас слышат во всей Европе. Мы чувствуем поддержку и на уровне реформ, и о помощи в реабилитации наших граждан. Нас объединяет не только общая история и настоящее, но и общее будущее. Украина готова к дальнейшему сотрудничеству в экономической сфере", – сказал Разумков и пригласил латвийского премьера на международную конференцию "Zero Corruption", которая состоится в апреле этого года в Украине.

В свою очередь Кришьянис Кариньш отметил, что Украина и Латвия – это не просто соседи, а дружественные страны, поэтому необходимо находить пути для дальнейшего развития отношений между государствами и заверил, что его страна открыта к сотрудничеству с Украиной.

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Также глава Верховной Рады встретился со своей коллегой – спикером Саейма (парламента) Латвии Инарой Мурниеце. Она заверила, что Латвия всегда выступала за нерушимость государственных границ Украины и будет остро реагировать на любые посягательства на ее территориальную целостность. В свою очередь Разумков заверил в продолжении евроинтеграционных стремлений Украины и проведении реформ.

Фото: rada.gov.ua

"Это подтверждается политикой президента, парламента и политикой государства в целом. Свой выбор мы сделали давно и до сих пор платим за него высокую цену. Ключевым вопросом для нас является борьба с коррупцией и открытость власти. Мы уже сняли депутатскую неприкосновенность, вернули ответственность за незаконное обогащение, запустили реформу Антикоррупционного суда, но на очереди еще много изменений", – подчеркнул он.

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Спикер парламента Украины также встретился с украинской диаспорой в Латвии, возложил цветы к памятнику Тарасу Шевченко и посетил Музей оккупации Латвии.

Фото: rada.gov.ua

"Наши латвийские коллеги защищают Украину на разных уровнях и одновременно помогают конкретными и очень важными вещами, например, с реабилитацией наших военных, политзаключенных и детей, пострадавших в результате войны. Ни разу Латвия не меняла позицию на международной арене. Нам действительно важно продолжать это сотрудничество, в том числе в Совете Европы", – резюмировал Разумков.

Как сообщали новости "Сегодня", 16 октября 2019 года в Латвии был с визитом и президент Украины. Среди прочего он провел переговоры с коллегой Эгилсом Левитсом. Подробности встречи Зеленского с президентом Латвии.

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