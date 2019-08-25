Нас рассматривали, как часть России: Кравчук объяснил, почему Польша и Балтия обошли Украину

Первый президент объяснил, почему Украина не смогла войти в ЕС и НАТО

/ Фото: Сегодня

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук в своем интервью для сайта "Сегодня" рассказал, почему Латвии, Литве, Эстонии и Польше удалось обойти Украину на пути в Евросоюз и НАТО.

По его словам, находясь на посту главы государства, он провел немало встреч с иностранными лидерами, в том числе президентом США и английским премьер-министром, и на каждой из них шла речь о сохранении отношений с Россией.

"Знаете, я вам приведу один пример. Я приехал с визитом в США (в 1992 году – Авт.). Тогда президентом был Джордж Буш-старший. Мы сидели, разговаривали и касались и чисто украинских проблем, и украинско-американских, кто у нас партнер, кто стратегический и не стратегический партнер, и, конечно, затронули тему России. Я не помню ни одного предложения, где бы не было акцента, что нам нужно забывать, что мы должны налаживать нормальные отношения с Россией", – напомнил первый президент Украины.

Кроме того, он напомнил о приезде легендарной британской "железной леди" – Маргарет Тэтчер, которая призывала не забывать о необходимости отношений с Москвой.

"Когда Маргарет Тэтчер приехала в Киев (в июне 1990 года – Авт.) и выступила в парламенте, она призвала нас не забывать, что нужны отношения с Россией. Когда приехал к нам Буш-старший, он провозгласил на заседании Верховной Рады (1 августа 1991 года – Авт.) тезис: надо помогать России, потому что Россия становится на путь демократии, и не надо разваливать Советский Союз", – добавил Кравчук.

По его словам, "нельзя сравнивать Украину с Польшей или Чехией – они уже тогда были где-то в западном мире, старом, но западном".

"Украину все рассматривали, как часть России. И когда говорили об Украине, то смотрели на нее сквозь призму Кремля. Мы не могли этого не учитывать. Даже когда ставился вопрос о вывозе ядерного оружия, нам сказали, что будут санкции, если мы этого не сделаем", – подчеркнул Кравчук.

Он добавил также, что, рассуждая о подобных вещах, нужно учитывать несколько важных моментов.

"С 1917 года Украина в составе Советского Союза; б) с 1654 года, 340 лет, Украина с Россией. Ни у одной из этих стран, которые вы назвали, такой истории нет. И Запад привык смотреть на Украину сквозь призму России. Поэтому нельзя говорить, что у нас тогда были возможности, а мы ими не воспользовались. Во-первых, Европа и западный мир в целом смотрели по-другому на Украину. Во-вторых, мы были не готовы", – резюмировал первый президент независимой Украины.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью с Леонидом Кравчуком: "Под гарантии суверенитета Украина сдала огромный ядерный потенциал".

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