Наши планы в будущем станут реальностью: Зеленский подвел итоги Первого инвестиционного форума

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский, подводя итоги Первого инвестиционного форума в Мариуполе, заявил что амбициозные цели экономического роста уже в ближайшем будущем станут реальностью.

"На форум приехали представители более 40 стран, компании и организации с совокупным бюджетом почти $ 100 000 000 000. Мы говорили и с Мировым банком, и с ЕБРР, и с частными инвесторами. Наш "турборежим" производит положительное впечатление. Движемся к выполнению того, что принимает парламент, и верю, что наши амбициозные цели экономического роста уже в ближайшем будущем станут реальностью. Чтобы каждый украинец мог развиваться, путешествовать, учиться инновациям, чтобы наши специалисты конкурировали в мире", – написал Зеленский на своей официальной странице в соцсети Facebook.

По мнению Зеленского, сегодня в Мариуполе сделан первый шаг к мечте об инновационной стране.

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"Сегодня мы сделали первый шаг к мечте об инновационной стране – просто на форуме с национальными операторами связи подписан меморандум о том, что очень скоро каждый уголок нашей страны будет охвачен мобильной связью и интернетом", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Мариуполь для проведения Первого инвестиционного форума был выбран не случайно.

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"Почему мы организовали форум в Мариуполе? Ведь именно этот город станет стартом для нового Донбасса. Здесь уже открыли крутой ИТ-хаб с нужными стартапами, начали улучшать экологию. Сегодня управлял автомобилем на новенькой трассе, 130 километров которой построили всего за два с половиной месяца. Скоро результатов будет еще больше, потому что мы можем работать быстро и качественно", – подытожил президент Украины.

Напомним, что в ходе инвестфорума президент и Кабинет министров открыли Украину инвесторам. На специальных панелях обсуждали инвестиционный потенциал страны, пути развития регионов, инвестиционные проекты и точки экономического роста.

Кроме того, в рамках инвестиционного форума происходило специальное событие – [IT STAGE]. Стартаперы должны были успеть за две минуты представить свои идеи президенту Зеленскому.

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