Нашим приоритетом остается обеспечение независимости НБУ – Офис президента

После того, как глава Национального банка Украины Яков Смолий написал заявление об отставке, в Офисе президента Украины заявили о том, что "безусловным приоритетом остается обеспечение независимости НБУ".
Соответствующее сообщение появилось в официальном Telegram-канале главы государства.
"Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессионализма", – говорится в сообщении.
Также у Зеленского отметили, что "Национальный банк Украины совместно с правительством должны продолжать реализацию взвешенной монетарной и фискальной политик, который будет служить залогом для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности и будет способствовать экономическому росту и восстановлению банковского кредитования".
"Подчеркиваем, что дискуссии о деятельности Национального банка Украины должны базироваться исключительно на принципах профессионализма и должны быть лишены политической окраски, которое может оказать негативное влияние на институциональную способность и независимость Национального банка Украины", – заявили в Офисе президента Украины.
Добавим, что после отставки Смолия члены правления НБУ выступили с заявлением.
Напомним, что Яков Смолий был назначен Верховной Радой сроком на 7 лет на должность главы НБУ 15 марта 2018 года.На этом посту он сменил Валерию Гонтареву.
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