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  1. Новости политики

Нашим приоритетом остается обеспечение независимости НБУ – Офис президента

2 июля, 00:03

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

У Зеленского заявили, что дискуссии о деятельности НБУ должны базироваться исключительно на принципах профессионализма

После того, как глава Национального банка Украины Яков Смолий написал заявление об отставке, в Офисе президента Украины заявили о том, что "безусловным приоритетом остается обеспечение независимости НБУ".

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Соответствующее сообщение появилось в официальном Telegram-канале главы государства.

"Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессионализма", – говорится в сообщении.

Также у Зеленского отметили, что "Национальный банк Украины совместно с правительством должны продолжать реализацию взвешенной монетарной и фискальной политик, который будет служить залогом для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности и будет способствовать экономическому росту и восстановлению банковского кредитования".

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"Подчеркиваем, что дискуссии о деятельности Национального банка Украины должны базироваться исключительно на принципах профессионализма и должны быть лишены политической окраски, которое может оказать негативное влияние на институциональную способность и независимость Национального банка Украины", – заявили в Офисе президента Украины.

Добавим, что после отставки Смолия члены правления НБУ выступили с заявлением.

Напомним, что Яков Смолий был назначен Верховной Радой сроком на 7 лет на должность главы НБУ 15 марта 2018 года.На этом посту он сменил Валерию Гонтареву.

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НБУ отставка правительство Владимир Зеленский правление Яков Смолий

Источник: Сегодня

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