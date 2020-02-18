Наступление боевиков на Донбассе: все подробности, карты и видео

Канонада была слышна даже в 20 км от места боя

/ Фото: Минобороны Украины

Утро вторника, 18 февраля, стало наиболее жарким за последнее время на Донбассе. При поддержке тяжелой ствольной артиллерии и крупнокалиберных минометов боевики перешли в наступление на широком участке фронта , атаковав позиции ВСУ в районе Хутора Вольного (Золотое), а также Орехового, Новотошковского и Крымского, расположенных вдоль трассы "Бахмутка" в Луганской области.

Штурмовые группы боевиков ударили в стык между двумя отдельными мехбригадами ВСУ – 72-й ОМБр "Черных запорожцев" и 93-й ОМБр "Холодный Яр". Целью удара противника стали опорные пункты украинских военных, в случае их потери ВСУ лишились бы плацдарма на западном берегу Северского Донца и вынуждены были бы откатиться на позиции у Северодонецка.

Наблюдательные посты ВСУ заметили выдвижение боевиков, поэтому было принято решение о временном отходе украинских военных с позиций, а после их занятия противником – туда был нанесен мощный удар нашей артиллерии. Враг понес ощутимые потери и запросил режим тишины, чтобы забрать погибших и раненных.

Канонада была слышна в Попасной, Кировске, Донецком, Крымском и даже Трехизбенке, расположенной 20 км от места боестолкновения за Северским Донцом.

/ Фото: Сегодня

Как развиваются события в районе Золотого и "Бахмутки" – читайте в специальном материале "Сегодня" :

13:56 Стало известно, что во время наступления боевиков на Донбассе погиб 22-летний гранатометчик Максим Хитайлов, служивший в 72-й ОМБр. Кроме того, четверо военнослужащих бригады "Черных запорожцев" получили ранения.

13:54 Начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что для боевиков сегодняшнее наступление в районе Новотошковского было важно в символическом плане по случаю пятой годовщины дебальцевской битвы, однако эта атака не меняет положения дел в тактическом плане.

13:36 Президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на Донбассе полностью контролируется украинской армией и провокация боевиков не изменит позицию Киева по курсу на урегулирование конфликта.

Видео: Сегодня

13:21 На вопрос журналиста "Сегодня" о том, какие будут дальнейшие действия украинского командования на этих участках фронта после попытки прорыва боевиков, начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак ответил: "Будут уверенные нормальные действия, у нас никаких проблем нет".

" Все команды отданы. Приняты все решения , адекватные, все усилено, все работает. Поэтому никаких переживаний в этом отношении нет. И разгонять "зраду", что началась какая-то непонятная война – это абсолютно не так", – подчеркнул генерал. В тренде Путин дал явный намек властям Украины: аналитик о наступлении на Донбассе

Видео: Сегодня

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12:57 Генерал Хочак рассказал, что самые большие силы противника были брошены на захват наблюдательного пункта 72-й ОМБр "Баня". Именно туда ВСУ нанесли огонь своей артиллерии , после отхода нашей пехоты и занятия его боевиками.

12:31 Координатор группы "Информационное сопротивление", подполковник запаса ВСУ Юрий Карин рассказал в комментарии сайту "Сегодня", что наступлением на Донбассе Путин дал явный намек властям Украины .

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12:17В Кремле открестились от причастности к наступлению боевиков на Донбассе и уверяют, что не в курсе, почему это произошло, о чем заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

12:04 В штабе Объединенных сил рассказали, что после того, как сегодняшняя атака боевиков на Луганском направлении захлебнулась и они запросили режим тишины, оккупационные войска цинично обвинили украинских военных в нападении.

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11:46 МИД Украины обвинил Россию в нарушении договоренностей и призвал мировое сообщество отреагировать на сегодняшнюю вооруженную провокацию оккупационных войск на Донбассе.

10:26 Военный эксперт Константин Машовец рассказал подробности наступления боевиков на Бахмуткеи отметил, что противник ударил по классической схеме – в стык двух бригад.

"Судя по всему, замысел командования противника – выбить наши подразделения с плацдарма на Северском Донце в районе Новотошковка – Крымское... или по крайней мере, оттеснить от дороги на Северодонецк в пойму реки", – предположил офицер ВСУ.

Сайт "Сегодня" продолжает следить за развитием ситуации, публикует заявления политиков, дипломатов, кадровых военных, волонтеров и журналистов.

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