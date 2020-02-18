Наступление России на Донбассе: какие страны поддержали Украину

После того, как Украина призвала мир отреагировать на сегодняшнюю вооруженную провокацию оккупационных войск на Донбассе, Соединенные Штаты, а также балтийские государства осудили случившееся и единогласно возложили ответственность за это на Кремль.
"Мы глубоко обеспокоены сегодняшними сообщениями об эскалации конфликта на Донбассе и настоятельно призываем Россию соблюдать свои минские и нормандские обязательства", – заявили 18 февраля в посольстве США в Украине
"Глубоко обеспокоен новой военной эскалацией и наступательными попытками поддерживаемых Россией сил в районе Золотого сегодняшним утром. Имплементация "Минска" невозможна без прекращения огня", – заявил на своей странице в Twitter министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус.
"Военная эскалация поддерживаемых Россией сил поблизости Золотого на украинском Донбассе абсолютно неприемлема и является явным нарушением Минских соглашений и положений о прекращении огня", – отметил его латвийский коллега Эдгарс Ринкевичс.
"Cамым решительным образом осуждаю сегодняшние циничные попытки поддерживаемых Россией сил разрушить хрупкий статус-кво поблизости Золотого. Сегодня в Совете безопасности ООН Эстония поднимет это очередное серьезнейшее нарушение Россией Минских соглашений и данных в Париже обещаний", – в свою очередь заявил глава эстонского МИД Урмас Реинсалу.
А бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал Евросоюз осудить сегодняшнее наступление на Донбассе.
"Тревожная эскалация поддерживаемых Россией мятежников на Донбассе. Нападение на несколько позиций и использование оружия, запрещенного Минскими соглашениями. США и ЕС должны осудить эту агрессию, и Путин должен понять, что единственный путь к улучшению отношений между Западом и Россией пролегает через Украину", – подчеркнул экс-генсек.
Напомним, 18 февраля на Донбассе боевики пошли на прорыв. Штаб Объединенных сил сообщил, что противник начал плотно крыть минометным огнем позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный, а потом совершили попытку прорыва нашей обороны.
ВСУ отбили атаку, удержав при этом полный контроль над ситуацией, но в результате один украинский военнослужащий погиб, трое были ранены и еще двое – контужены. Погибшим оказался 22-летний гранатометчик 72 ОМБр Максим Хитайлов.
Боевики также понесли тяжелые потери. По данным начальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-полковника Руслана Хомчака, в результате утреннего боя четверо противников были убиты и еще шестеро – ранены.
Погибшие с обеих сторон остались на поле боя – идут переговоры о том, чтобы стороны могли забрать тела. На данный момент установлен режим "тишины".
В связи с этом президент Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, а власти страны тем временем готовят обращение к Организации безопасности и сотрудничества в Европе.
Подробнее об этом читайте в материале "Наступление боевиков на Донбассе: все подробности, карты и видео" на сайте "Сегодня".
Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе
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