Наступление России на Донбассе: какие страны поддержали Украину

США и другие страны возложили на Кремль полную ответственность за эскалацию на Донбассе

Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko

После того, как Украина призвала мир отреагировать на сегодняшнюю вооруженную провокацию оккупационных войск на Донбассе, Соединенные Штаты, а также балтийские государства осудили случившееся и единогласно возложили ответственность за это на Кремль.

"Мы глубоко обеспокоены сегодняшними сообщениями об эскалации конфликта на Донбассе и настоятельно призываем Россию соблюдать свои минские и нормандские обязательства", – заявили 18 февраля в посольстве США в Украине

"Глубоко обеспокоен новой военной эскалацией и наступательными попытками поддерживаемых Россией сил в районе Золотого сегодняшним утром. Имплементация "Минска" невозможна без прекращения огня", – заявил на своей странице в Twitter министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус.

"Военная эскалация поддерживаемых Россией сил поблизости Золотого на украинском Донбассе абсолютно неприемлема и является явным нарушением Минских соглашений и положений о прекращении огня", – отметил его латвийский коллега Эдгарс Ринкевичс.

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"Cамым решительным образом осуждаю сегодняшние циничные попытки поддерживаемых Россией сил разрушить хрупкий статус-кво поблизости Золотого. Сегодня в Совете безопасности ООН Эстония поднимет это очередное серьезнейшее нарушение Россией Минских соглашений и данных в Париже обещаний", – в свою очередь заявил глава эстонского МИД Урмас Реинсалу.

А бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал Евросоюз осудить сегодняшнее наступление на Донбассе.

"Тревожная эскалация поддерживаемых Россией мятежников на Донбассе. Нападение на несколько позиций и использование оружия, запрещенного Минскими соглашениями. США и ЕС должны осудить эту агрессию, и Путин должен понять, что единственный путь к улучшению отношений между Западом и Россией пролегает через Украину", – подчеркнул экс-генсек.

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Напомним, 18 февраля на Донбассе боевики пошли на прорыв. Штаб Объединенных сил сообщил, что противник начал плотно крыть минометным огнем позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный, а потом совершили попытку прорыва нашей обороны.

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/ Фото: Сегодня

ВСУ отбили атаку, удержав при этом полный контроль над ситуацией, но в результате один украинский военнослужащий погиб, трое были ранены и еще двое – контужены. Погибшим оказался 22-летний гранатометчик 72 ОМБр Максим Хитайлов.

Боевики также понесли тяжелые потери. По данным начальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-полковника Руслана Хомчака, в результате утреннего боя четверо противников были убиты и еще шестеро – ранены.

Погибшие с обеих сторон остались на поле боя – идут переговоры о том, чтобы стороны могли забрать тела. На данный момент установлен режим "тишины".

В связи с этом президент Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, а власти страны тем временем готовят обращение к Организации безопасности и сотрудничества в Европе.

Подробнее об этом читайте в материале "Наступление боевиков на Донбассе: все подробности, карты и видео" на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

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