НАТО и Германия должны отправить Корабли в Черное море для сдерживания России – Порошенко

Сегодня, 10:22

Украина ждет от союзников не только военной помощи в море, но и жесткой реакции на российскую агрессию

Корабли НАТО. Фото: facebook.com/NATO
Корабли НАТО. Фото: facebook.com/NATO

Президент Украины Петр Порошенко снова призвал НАТО ввести свои корабли в Черное море в качестве сдерживающего фактора в отношении России, а также настаивает на жестком наказании Москвы за ее поведение. Об этом он сказал в интервью немецкому Funke Media Group, передает пресс-служба главы государства.

По его словам, о новых санкциях против Москвы нужно думать уже сейчас за ее агрессивные действия.

"Нам нужно увеличенное военно-морское присутствие Германии и союзников в Черном море как сдерживающий фактор для России. Агрессивные действия России неприемлемы. Международное сообщество и объединенная Европа должны усилить давление на Россию. Нам нужна сильная, унифицированная, недвусмысленная реакция относительно агрессивного поведения России. Мы должны остановить "Северный поток – 2". Мы должны уже сейчас думать о новых санкциях", – заявил Порошенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кроме того, глава государства считает, что пришло время для жесткой реакции в отношении России наподобие той, что была после отравления Скрипалей в Солсбери

"Я считаю, что встреча Европейского Совета в Брюсселе в декабре станет своевременной возможностью рассмотреть ситуацию, основанную на принципе солидарности и единства с Украиной", – подчеркнул президент.

Отметим, недавно Порошенко уже заявлял, что на саммите Большой двадцатки (G20) в Буэнос-Айресе мировые лидеры могут обсудить вопрос морского присутствия НАТО вблизи Украины и России. Однако у Путина нервно отреагировали на слова Порошенко о кораблях НАТО в Черном море. Глава украинского государства рассчитывает на помощь союзников, но вот в Кремле не в восторге от такой перспективы.

В то же время немецкие СМИ со ссылкой на пресс-секретаря федерального немецкого правительства Штеффена Зайберта сообщают, что якобы Германия не станет поддерживать Украину кораблями на Черном море.
Россия, Германия, НАТО, Порошенко, Черное море, корабли

Вы сейчас просматриваете новость "НАТО и Германия должны отправить Корабли в Черное море для сдерживания России – Порошенко". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Фото: president.gov.ua

Порошенко: Россия мечтает превратить Азовское и Черное моря в "российское озеро"

Вчера, 19:56

По словам президента, РФ проверят, согласится ли мир на такое превращение

Политика

Фото: president.gov.ua

Порошенко: "Российские военные ботинки давно идут по нашим землям"

Вчера, 17:42

Украина всегда ищет пути дипломатического решения ситуации, не прибегая к агрессивным военным действиям, отметил президент
Загрузка...

Политика

Фото: скриншот

Весомый вклад в обороноспособность: Порошенко передал ВСУ модернизированные самолеты

Вчера, 15:02

Сегодня украинские летчики получают новую и отремонтированную авиационную технику

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Только интеграция в евроатлантическое пространство гарантирует Украине мир - Порошенко

30 Ноября, 18:47

Украина обязательно станет полноправным членом НАТО и полноправным членом Европейского союза, заявил президент
Загрузка...