НАТО и Украина в июле проведут дополнительные учения в Черном море — Столтенберг
Генсек альянса провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским
Североатлантический альянс и Украина в июле проведут дополнительные совместные учения в Черном море. Об этом во вторник заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам переговоров в Брюсселе.
"В июле пройдут дополнительные учения в Черном море вместе с Украиной", — сказал он.
Также Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией и выполнению Минских соглашений.
Как сообщалось, Зеленский прибыл в Брюссель и озвучил главную тему на переговорах. Глава государства собирается напомнить европейцам о гибели украинцев на Донбассе и поднять вопрос агрессии России.
Напомним, на днях заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль рассказывала, что ждет Зеленского в Брюсселе. Она считает, что это будут своего рода смотрины нового украинского президента.
Кроме того, советник президента рассказал, когда Зеленский может встретиться с Трампом. Администрация Дональда Трампа первой приглашает Зеленского в США для проведения встречи.
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