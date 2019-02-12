НАТО поможет Украине вступить в блок – Столтенберг

Военный блок поможет Украине преодолеть преграды на пути евроатлантической интеграции

Йенс Столтенберг. Фото: AFP

НАТО поможет Украине вступить в блок – Столтенберг //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2ad/373/5c62ad373fd44.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2ad/373/5c62ad373fd44.jpg 2019-02-12T13:26:00+02:00 Политика Военный блок поможет Украине преодолеть преграды на пути евроатлантической интеграции

Североатлантический альянс поможет Украине преодолеть преграды на пути вступления в блок, включая борьбу с коррупцией, поскольку Киев является важным партнером НАТО.

Об этом, комментируя внесение в Конституцию Украины курса на евроатлантическую интеграцию, заявил 12 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Украина является очень важным партнером. У нас есть целый ряд проектов сотрудничества с привлечением трастовых фондов НАТО. Мы продолжим помогать ей в процессе вступления, включая борьбу с коррупцией", — заявил он.

Напомним, ранее в этом месяце Верховная Рада приняла законопроект об изменениях в Конституцию, отправив соответствующий законопроект в Конституционный суд для его одобрения.

Как мы уже писали, прошлой осенью в Альянсе заявили, что, если Украина хочет стать его частью, то должна следовать курсу реформ, несмотря на очередные выборы президента и парламента в 2019 году.

Согласно президентскому законопроекту, изменений в Конституцию внесли всего пять:

Абзац пятый преамбулы после слов "гражданского согласия на земле Украины" дополнить словами "и подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины".

после слов "гражданского согласия на земле Украины" дополнить словами "и подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины". Пункт 5 части первой статьи 85 Конституции предлагается изложить в следующей редакции: "Определение основ внутренней и внешней политики, реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".

Конституции предлагается изложить в следующей редакции: "Определение основ внутренней и внешней политики, реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора". Статью 102 дополнить частью третьей следующего содержания: "Президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО".

дополнить частью третьей следующего содержания: "Президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО". Статью 116 о полномочиях Кабинета министров предложено дополнить пунктом следующего содержания: "Обеспечивает реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО".

о полномочиях Кабинета министров предложено дополнить пунктом следующего содержания: "Обеспечивает реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО". Исключить пункт 14 раздела XV "Переходные положения" об аренде военных баз в Украине, в том числе о базировании Черноморского флота РФ в Крыму: "Использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой".

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