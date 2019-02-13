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НАТО считает новые ракеты России и агрессию в Украине частью единой картины

Сегодня, 21:05

По словам Столтенберга, Россия должна вернуться к выполнению соглашения

Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг. Фото: AFP
НАТО считает новые ракеты России и агрессию в Украине частью единой картины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/413/927/5c64139273cbe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/413/927/5c64139273cbe.jpg Политика По словам Столтенберга, Россия должна вернуться к выполнению соглашения

Новые российские ракеты являют собой часть более широкой картины активности России, которая включает инвестиции в новые ядерные системы и использование силы против Украины. Об этом заявил Генеральный секретарь Йенс Столтенберг на пресс-брифинге по итогам первого дня заседания на уровне министров обороны стран-членов НАТО.

"Мы оценивали, обдумували последствия новых российских ракет уже достаточно много времени. Потому что мы видели нарушения, мы видели развертывание новых систем ракетних вооружений, они мобильны, их трудно обнаружить, они имеют маленькое время предупреждения. Но главная проблема по прежнему остается в том, чтоб этот краеугольный камень безопасности в Европе, это соглашение (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. – Ред.), должно остаться", – подчеркнул дипломат.

По его словам, Россия должна вернуться к выполнению соглашения. Столтенберг также заявил об уверенности, что страны должны сохранить Договор – это наилучший вариант.

"Мы не хотим новой гонки вооружения. С другой стороны мы должны понять, что новые российские ракеты – это не просто что-то изолированное, это часть более широкой картины того, что мы видим в России, которая инвестирует на протяжении многих лет в новые системы, включая ядерные системы, использует силы против соседей – в Украине. И все это привело к тому, что коллективная оборона должна уже десятки лет – со времен холодной войны, укреплять наши позиции", – заявил Столтенберг.

Как сообщалось, сегодня в Брюсселе начался двухдневный министериал НАТО на уровне министров обороны стран-членов и союзников, во время которого руководители оборонных ведомств впервые обсуждают возможные последствия расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Как заявил сегодня Столтенберг, действия НАТО по усилению сдерживающих и оборонных возможностей в Европе является следствием того, что Россия в течение долгого времени активно инвестирует в развитие вооружений и применяет силу против соседей. 

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что считает важнейшей задачей не допустить ухудшения отношений с Россией.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия может попытаться открыть на севере Европы второй фронт агрессивных действий. Запад должен противодействовать российской агрессии, в частности в Украине.

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Тег НАТО, ракеты, Столтенберг

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УНН

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