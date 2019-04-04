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НАТО согласовала меры повышения поддержки Украины – Столтенберг

Сегодня, 18:42

Речь идет о подготовке военно-морских сил и береговой охраны, портовых визитов и учений

Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг. Фото: AFP
НАТО согласовала меры повышения поддержки Украины – Столтенберг //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/413/927/5c64139273cbe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/413/927/5c64139273cbe.jpg Политика Речь идет о подготовке военно-морских сил и береговой охраны, портовых визитов и учений

Организация Североатлантического договора (НАТО) согласовала меры повышения своей осведомленности о ситуации в Черном море, а также поддержки Украины и Грузии. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он комментировал ход совещания глав внешнеполитических ведомств стран – участниц НАТО в Вашингтоне.

"Мы согласовали пакет мер, призванных улучшить нашу ситуационную осведомленность, а также расширить нашу поддержку как Грузии, так и Украины, в таких сферах, как подготовка военно-морских сил и береговых охран, портовых визитов и учений, обмена информацией", – сказал Столтенберг.

Ранее директор Центра информации и документации НАТО в Украине Барбора Маронкова заверила в поддержке Украины на пути реформирования для членства в Альянсе.

Также стоит напомнить, что  в интервью сайту "Сегодня"бывший заместитель генсека НАТО и посол США в России Александр Вершбоу отметил, что формулировки декларации саммита Альянса в Брюсселе, под которыми подписался и президент США Дональд Трамп, содержат мощнейшую поддержку Киеву и выразил уверенность в том, что "Украина будет в НАТО".

В НАТО неоднократно заявляли, что признают стремление Украины присоединиться к Альянсу.

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Тег НАТО, Украина, Столтенберг

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ТАСС

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