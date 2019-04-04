НАТО согласовала меры повышения поддержки Украины – Столтенберг
Речь идет о подготовке военно-морских сил и береговой охраны, портовых визитов и учений
Организация Североатлантического договора (НАТО) согласовала меры повышения своей осведомленности о ситуации в Черном море, а также поддержки Украины и Грузии. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Он комментировал ход совещания глав внешнеполитических ведомств стран – участниц НАТО в Вашингтоне.
"Мы согласовали пакет мер, призванных улучшить нашу ситуационную осведомленность, а также расширить нашу поддержку как Грузии, так и Украины, в таких сферах, как подготовка военно-морских сил и береговых охран, портовых визитов и учений, обмена информацией", – сказал Столтенберг.
Ранее директор Центра информации и документации НАТО в Украине Барбора Маронкова заверила в поддержке Украины на пути реформирования для членства в Альянсе.
Также стоит напомнить, что в интервью сайту "Сегодня"бывший заместитель генсека НАТО и посол США в России Александр Вершбоу отметил, что формулировки декларации саммита Альянса в Брюсселе, под которыми подписался и президент США Дональд Трамп, содержат мощнейшую поддержку Киеву и выразил уверенность в том, что "Украина будет в НАТО".
В НАТО неоднократно заявляли, что признают стремление Украины присоединиться к Альянсу.
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