НАТО тоже нужно подготовиться: в "Слуге народа" рассказали о пути Украины в альянс

/ Фото: Офис Президента Украины

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Представитель Кабинета министров в Верховной Раде, нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук считает, что Украине на ее пути в НАТО надо брать пример с Грузии и стран Балтии. Об этом она рассказала в интервью сайту "Сегодня" .

Журналист сайта спросила Верещук, зачем Украина официально обратилась к НАТО о присоединении к Программе расширенных возможностей (как и Грузия), если некоторые эксперты отмечают, что эта программа была разработана стран, которые не преследуют цель стать членами альянса.

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"Конечно, Программа расширенных возможностей сама по себе не обеспечивает членства. Это инструмент, который может быть действенным или недейственным. Он или будет иметь эффект, или этого эффекта не будет. Я читала интервью Йенса Столтенберга, он вспомнил страны Балтии, когда он еще был премьер-министром Норвегии. Он сказал, они никогда не могли подумать, что Литва, Латвия и Эстония (вы помните, это только распался Советский союз, они были бедные, коррумпированные, что говорить, люди выезжают за границу, проблем куча) станут членами НАТО. А им тоже, между прочим, отказали в свое время в ПДЧ, когда они подали заявку. Однако эти три страны не сложили рук, не начали рассказывать, что все пропало, "зрада", не начали ссориться между собой, а договорились, создали Балтийскую хартию (подписанную странами Балтии и США в 1998 году, целью которой была подготовка этих трех государств к членству в НАТО – Авт.), подписали ее со США и начали двигаться", – объяснила нардеп.

Верещук напомнила, что страны Балтии по одной модели делали совместные проекты, вели обучение на английском языке, и в 2004 году вступили в НАТО.

"Второй пример – Адриатические страны – Адриатическая хартия 2003 года. А им, между прочим, в свое время также отказали. Почему Украина, имея Программу расширенных возможностей (участниками которой, кроме Грузии, является Финляндия, которая также говорит, что думает о вступлении в НАТО, а альянс сказал, что обязательно ее примет), не может на это рассчитывать? О’кей, возьмем Грузию, она нам ближе. Действительно, она присоединилась к этой программе. И я вам скажу, с практической точки зрения не потеряла. Если мы будем говорить даже о политическом измерении этого вопроса, то Грузия намного ближе к НАТО, чем Украина. Не знаю, это заслуга Грузии, или она географически меньше... Будем объективны, Украина очень большая страна, и мы должны понимать, что НАТО тоже со своей стороны должно подготовиться к Украине в альянсе", – подчеркнула Верещук.

Напомним, 6 ноября эксперты НАТО прибыли в Украину, чтобы оценить подготовку ко вступлению в альянс.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Новый закон о Донбассе разрабатывается в Офисе президента": интервью с Ириной Верещук".

Видео: president.gov.ua

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