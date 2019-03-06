НАТО в очередной раз просит РФ освободить военнопленных украинцев

Представители Украины рассказали о нарушение прав крымскотатарской общины и других этнических и религиозных групп

Фото: nato.int.

НАТО в очередной раз просит РФ освободить военнопленных украинцев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2bc/bb2/5c62bcbb2e1c5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2bc/bb2/5c62bcbb2e1c5.jpg 2019-03-06T21:47:16+02:00 Политика Представители Украины рассказали о нарушение прав крымскотатарской общины и других этнических и религиозных групп

НАТО усилило свою поддержку в Черном море и в очередной раз призывает Россию немедленно освободить украинских военнопленных моряков. Об этом заявили на встрече Украины и НАТО в штаб-квартире, сообщается на сайте НАТО.

На встрече политический директор Министерства иностранных дел Алексей Макеев и представитель крымскотатарской общины Эскендер Бариев заявили о нарушении прав человека в аннексированном Крыму со стороны РФ. По информации украинских представителей, нарушение прав человека на полуострове направлено против крымскотатарского населения, а также других этнических, политических и религиозных групп.

В свою очередь Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз призвал Россию немедленно освободить украинских военнопленных, которых захватили в ноябре вблизи Керченского пролива.

"Крым – это Украина. Спустя пять лет союзники по НАТО не признают и не признают незаконную аннексию России. Мы продолжаем поддерживать Украину с политической и практической поддержкой. Мы не забыли о высокой цене, которую украинский народ продолжает платить за свое желание решить свое будущее без вмешательства извне", – сказал Йенс Столтенберг.

Также на встрече отметили, что НАТО усилило свою практическую поддержку "в свете ситуации с безопасностью в Черном море".

Напомним, ранее "Сегодня" встретились с голкипером ФК "Шахтер" Андреем Пятовым, который передал своему земляку – капитану украинского бронекатера "Бердянск" Роману Мокряку – слова поддержки.

Кроме того, ранее Николай Полозов рассказал, что к некоторым военнопленным морякам подселили "специальных" сокамерников для проработки – чтобы они дали показания на себя или своих сослуживцев.

Также сообщалось, что специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер потребовал у России немедленно освободить украинских моряков.

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