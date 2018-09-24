Навальный не успел сделать глоток свободы: политик снова арестован

Проведя 30 суток ареста за январскую демонстрацию, оппозиционер покинул спецприемник и был сразу же задержан

Российского оппозиционера Алексея Навального снова арестован – только он покинул спецприемник, где провел 30 суток ареста за акцию "Забастовка избирателей" в январе этого года, как был задержан и доставлен в отделение полиции.

Теперь оппозиционера обвиняют по другой статье – в нарушении условий проведения публичного мероприятия, повлекшего причинение вреда здоровью человека или имуществу.

Теперь политику грозит до 20 суток ареста и штраф в размере 300 тыс рублей, либо до 200 часов обязательных работ.

Очевидным поводом для нового ареста Навального служит организация общенациональных демонстраций, которые прошли в России в единый день голосования, 9 сентября.

Своей целью демонстранты объявили протест против повышения пенсионного возраста, однако звучали на них и лозунги против правительства и президента Владимира Путина.

В полиции Москвы подтверждают арест оппозиционера и то, что документы по факту нарушения им российского законодательства будут переданы в суд.

Напомним, что в прошлый раз Навальный был задержан 25 августа, когда ехал к семье за город.

Кроме того, задерживали его и после майских демонстраций, однако тогда политика освободили после заполнения двух протоколов.