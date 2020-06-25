Масштабное наводнение: Украина обратилась за помощью к НАТО и Евросоюзу

Дипломаты рассчитывают на содействие стран-партнеров в преодолении последствий стихии

После масштабного паводка в западных областях Украины, когда были разрушены дороги, затоплены сотни домов и погибли три человека, Министерство иностранных дел обратилось за помощью в преодолении последствий стихии к НАТО, Евросоюзу и странам-партнерам.

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Об этом сообщили в пресс-службе МИДа.

По словам главы ведомства Дмитрия Кулебы, в обращении содержится просьба активировать механизмы гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера.

Дипломаты рассчитывают на поддержку усилий Кабмина по защите жизни и здоровья украинцев, объектов критической инфраструктуры, а также по уменьшению негативного влияния природных явлений на хозяйственную деятельность.

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В министерстве напомнили, что правительство рассматривает возможность выделения дополнительных ресурсов на преодоление последствий наводнения из Государственного резервного фонда.

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Напомним, из-за сильных дождей в Украине затопило почти две сотни населенных пунктов. Основной удар стихии пришелся на западные регионы.

Глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук предупредил жителей области, живущих недалеко от бушующих рек, что им необходимо быть "готовыми к эвакуации".

Видео: Сергей Осачук, Facebook

Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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