Наводнение на западе Украины: Зеленский рассказал о состоянии дорог государственного значения

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее рассказал, когда запад Украины вернется к нормальной жизни после потопа, отметил, что в результате наводнений на западе страны разрушены тысячи зданий, затоплено около 10 000 гектаров сельскохозяйственной земли. Также разрушены дороги, дамбы и несколько старых мостов.
Об этом говорится на сайте главы государства.
"Сейчас восстановили все дороги государственного значения. Сотрудники ГСНС, Нацгвардии, Нацполиции, автодора работают здесь. Я хочу также поблагодарить местное население – они работают вместе. Потребуется некоторое время", – сказал президент, отметив, что "люди поражены работой наших служб".
Он призвал упорно работать для преодоления последствий непогоды.
Ранее Зеленский подытожил поездку на Прикарпатье после потопа. Зеленский совершил облет территорий, пострадавших от стихийного бедствия, и ознакомился с ходом ликвидации чрезвычайной ситуации. После облета Владимир Зеленский посетил поселок городского типа Ланчин, один из наиболее пострадавших от стихии.
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