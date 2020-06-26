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Наводнение на западе Украины: Зеленский рассказал о состоянии дорог государственного значения

26 июня, 01:31

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Он призвал упорно работать для преодоления последствий непогоды

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее рассказал, когда запад Украины вернется к нормальной жизни после потопа, отметил, что в результате наводнений на западе страны разрушены тысячи зданий, затоплено около 10 000 гектаров сельскохозяйственной земли. Также разрушены дороги, дамбы и несколько старых мостов.

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Об этом говорится на сайте главы государства.

"Сейчас восстановили все дороги государственного значения. Сотрудники ГСНС, Нацгвардии, Нацполиции, автодора работают здесь. Я хочу также поблагодарить местное население – они работают вместе. Потребуется некоторое время", – сказал президент, отметив, что "люди поражены работой наших служб".

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Он призвал упорно работать для преодоления последствий непогоды.

Ранее Зеленский подытожил поездку на Прикарпатье после потопа. Зеленский совершил облет территорий, пострадавших от стихийного бедствия, и ознакомился с ходом ликвидации чрезвычайной ситуации. После облета Владимир Зеленский посетил поселок городского типа Ланчин, один из наиболее пострадавших от стихии.

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Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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дороги потоп подтопление Украина запад Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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