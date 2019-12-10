Найдем что-то посредине: Зеленский прокомментировал "нормандские" переговоры о газе

Очень сложно, когда одна сторона настаивает на одном годе, а мы - на десяти, - заметил Зеленский

/ Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский видит возможности для достижения договоренности о новом соглашении по транзиту российского газа в Европу и заключении контракта больше чем на один год.

На брифинге ночью в Париже для СМИ, отвечая на вопрос о том, насколько вероятно, что транзит будет все-таки продлен с 1 января, Зеленский сказал: "Более вероятно. Я уверен, что у нас больше шансов его подписать с лучшими условиями, чем до этого обсуждали наши представители".

Президент сказал, что много времени на двусторонней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже было уделено именно этому вопросу.

"Я пока не хочу говорить всех деталей, но уже действительно не говорится о контракте — на один год. Все сняли это с обсуждения. То есть — на сколько-то лет", – отметил он.

Зеленский сообщил, что он настаивал на максимально амбициозных условиях, выгодных Украине и Европе, – соглашении на 10 лет.

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"Очень сложно, когда одна сторона настаивает на одном годе, а мы — на десяти. Я думаю, что мы найдем что-то посредине", – пояснил он.

Ранее председатель "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, угрожает ли Украине очередная газовая война.

Видео: Официальный сайт президента Украины

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Напомни, что по итогам пресс-конференции "Нормандской четверки" стало известно, что Зеленский, Путин, Меркель и Макрон договорились:

Не договорились:

Перевод итогового коммюнике также опубликовал сайт президента Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что сейчас будет идти работа по подготовке к проведению местных выборов на Донбассе, чтобы через четыре месяца снова собраться в "нормандском формате".

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами после саммита, заявил, что условным счетом после встречи лидеров "Нормандской четверки"(Украина, Германия, Франция, Россия — ред) в Париже стала "ничья". "Сейчас правильно быть дипломатом. Давайте говорить: пока что "ничья", — отметил украинский лидер по итогам переговоров.

Детали в материале: Встреча "Нормандской четверки" в Париже: все подробности, фото и видео.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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