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Найем и Залищук заявили о выходе из БПП

Сегодня, 12:20

Мустафа давно разочаровался в политической силе, а Залищук намекнула, с чем связано ее решение

Залищук и Найем
Залищук и Найем. Фото: Facebook
Найем и Залищук заявили о выходе из БПП //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7b5/a7f/5c77b5a7f063a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7b5/a7f/5c77b5a7f063a.jpg Политика Мустафа давно разочаровался в политической силе, а Залищук намекнула, с чем связано ее решение

Народные депутаты от "Блока Петра Порошенко" Мйстафа Найем и Светлана Залищук подали заявление на выход из политической силы. Соответствующие заявления они опубликовали на своих страницах в Facebook.

Мустафа высказал недовольство своей политической силой и, судя с его слов, он уже давно разочаровался в БПП.

"Подал заявление о выходе из фракции БПП. Это – формальность. Мы уже давно по разные стороны ценностных баррикад. Последние события это только подтвердили. Я пришел в политику после революции и даже формально не хочу быть связан с теми, кто открыто возглавляет контрреволюцию. За четыре с половиной года я слышал пятнадцать тысяч раз вопрос "почему вы в БПП?". У меня на этот вопрос были ответы, которые, впрочем, мало кому казались убедительными. Теперь можно никого ни в чем не убеждать. Эта страница перевернута", – написал Найем.

В свою очередь Светлана Залищук отметила, что "последней каплей" стал скандал с хищениями средств в оборонной сфере.

"Написала заявление о выходе из фракции БПП. Люди часто спрашивали, почему не выходите. Считаю, что мандат – это не билет раба. За последние четыре года мандат дал возможность бороться за важные законы, важные дела. Например, закон об Антикоррупционном суде. За другие законы, которые были обещаны в коалиционном соглашении еще в 2014 году, но затем преданы. Дальше не вижу возможности и смысла иметь какой-либо привязки к этой аббревиатуре (БПП). Хищение на солдатах – это за гранью человечности", – написала политик.

Напомним, в начале февраля из фракции БПП вышли два нардепа – Виктор Кривенко и Павел Кишкарь, которые также разочаровались в работе данной политической силы.

Говоря о недовольстве Залищук относительно хищений в оборонной сфере, напомним, что на днях журналистский проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждается, что якобы сын заместителя секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Как утверждается в расследовании журналистов, Игорь Гладковский в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам качества и накручивались в разы. В расследовании указывается, что по сговору с руководством "Укроборонпрома" указанная продукция продавалась на предприятия украинского оборонпрома. Журналисты утверждают, что таким образом были хищения не менее 250 млн гривен. Позже стало известно, что президент Украины Петр Порошенко отстранил замсекретаря СНБО.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что еще допускает факт контрабанды в военное время, но наживу назвал неприемлемой. Он анонсировал в ближайшем будущем подозрения причастным к хищению средств и направить уголовные производства в суд.

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Тег Рада, найем, БПП, Залищук

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