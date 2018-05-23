Найема выписали из больницы

Сегодня, 14:19

Нардеп тщательно следит за ходом расследования и будет регулярно публично информировать о его результатах

Мустафа Найем. Фото: censor.net.ua
Мустафа Найем. Фото: censor.net.ua

Народного депутата Мустафу Найема, который был избит в центре Киева, выписали из больницы. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Выписали из больницы, сняли все шины, прутья, резинки и прочие приспособления. Спасибо всем за поддержку, юмор и отдельно за то, что не посмели жалеть) Вообще, это была хорошая пауза. Многое переосмыслил и переоценил, о чем подробнее напишу сегодня вечером", – написал он.

Нардеп также сообщил, что он тщательно следит за ходом расследования и будет регулярно публично информировать о его результатах.

"Сейчас трое ребят по-прежнему находятся под ночным домашним арестом, а их защитники пытаются добиться отмены меры пресечения через суд. Один из двух автомобилей арестован, второй найти пока не удалось. Главный подозреваемый, вопреки обещаниям адвокатов, по прежнему в бегах. Насколько мне известно, азербайджанская сторона не спешит его выдавать из мести за то, что ранее Украина отказывалась выдавать Баку преследуемых там оппозиционеров. Сам я готовлюсь к следственному эксперименту, мы будем подавать гражданский иск и готовиться к открытому судебному процессу. Еще раз повторюсь, это не война всей моей жизни, но и спускать дело на тормозах не дам", – написал он.

Уже завтра Мустафа Найем планирует выйти на работу и проголосовать за Антикоррупционный суд.

Напомним, 30 апреля, в центре Киева избили нардепа Мустафу Найема после конфликтной ситуации на дороге. Следственным отделом Шевченковского управления полиции по данному инциденту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Полиция задержала троих нападавших, которыми оказались Саитов Ахмед Абубакарович, 14.01.1999 г.р. Саитов Магомед-Салих Аргуевич, 28.10.1996 г.р. Умал Тимербилатов Русланович, 28.08.1996 г.р. Позже всем троим избрали меры пресечения. Гражданину РФ Ахмеду Саитову – домашний ночной арест до 30 июня. Гражданину РФ Магомед-Салих Саитову – круглосуточный домашний арест до 30 июня. Умолту Темербулатову – запрещено покидать место проживания с 23:00 до 6:00 в течение двух месяцев.
нападение, больница, найем

Вы сейчас просматриваете новость "Найема выписали из больницы". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Мустафа Найем. Фото: "Информатор"

Брат Найема сообщил о состоянии здоровья нардепа

Сегодня, 02:11

Нардепу уже сняли шину, он может нормально говорить

Происшествия

Маси Найем. Фото: facebook.com/MasiNayyem

Похищение мотоцикла у Найема: подозреваемому в краже избрали наказание

21 Мая, 22:03

Размер штрафа составил 17 тыс. грн
Загрузка...

Украина

Мотоцикл Маси Найема. Фото: facebook.com/MasiNayyem

Похищение мотоцикла у Найема: появилось фото угонщика

11 Мая, 15:01

Киевлян призывают обращаться в полицию или к Найему, если кто-то узнает похитителя

Политика

Юрий Луценко. Фото: архив

"Бытовой конфликт": Луценко дал оценку нападению на Найема

11 Мая, 13:48

По мнению генпрокурора, в Украине необходимо ужесточить законодательство по наказанию иностранцев за нарушения

Происшествия

Маси Найем. Фото: facebook.com/MasiNayyem

Похищение мотоцикла у Найема: угонщика задержали в Киеве

13 Мая, 20:00

"Железного коня" у брата нардепа угнали 11 мая

Украина

Маси Найем. Фото: facebook.com/MasiNayyem

У брата нардепа Найема угнали мотоцикл возле суда в Киеве: опубликовано фото

11 Мая, 12:23

Также стали известны детали апелляционных жалоб от защиты подозреваемых в избиении нардепа

Политика

Мустафа Найем. Фото: Facebook.com/Mustafanayyem

Угрозы, охрана и "друзья" прокуроры подозреваемого: Найем рассказал о ходе расследования

8 Мая, 10:08

Нардепа удивило освобождение в Азербайджане сбежавшего из Украины его обидчика

Политика

Магомед-Амин Саитов. Фото: facebook.com/MasiNayyem

Избиение Найема: задержанного в Азербайджане Саитова отпустили, стала известна причина

7 Мая, 18:05

Сбежавший из Украины подозреваемый уже на свободе, но пока не сможет улететь из Баку
Загрузка...