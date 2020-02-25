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Найти "папика" в Раде будет сложно: "слуга народа" назвал причину

25 февраля, 11:07

В парламент пришли много новых политиков, которые еще не успели обрасти богатством

Депутат от "Слуги народа" Александр Качура посоветовал не искать в Верховной Раде богатого "папика", поскольку в нынешнем созыве парламента стало намного меньше состоятельных политиков.

Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов, передают "Новости Донбасса".

В эфире зашла речь о том, как купить молодым людям квартиру в Киеве. Кто-то пошутил, что этот вопрос можно решить, если найти себе богатого "папика". Но нардеп разбил в пух и прах этот вариант.

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"В этом парламентском созыве "папика" найти будет сложно, однозначно вам скажу. Потому что концентрация богатых людей (в парламенте) снизилась в разы – в десятки раз. И не увеличится", – сказал Качура.

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Гончарук назвал главную вещь, которую сделало его правительство

Как сообщали новости "Сегодня", премьер-министр Алексей Гончарук в эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" рассказывал, что рынок ипотеки в Украине сейчас недоступен. Он в шутку отметил, что для выплаты ипотеки нужно чуть ли не оружием или наркотиками торговать.

Ранее мы писали о зарплатах всех народных депутатов, и кто получает больше всех. Зарплата председателей фракций и групп в парламенте в декабре 2019 года составила от 32 тысяч до 42 тысяч гривен.

Смотрите также видео, как партия "Слуга народа" выбирала руководство и свою идеологию:

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Верховная Рада депутаты слуга народа Александр Качура

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