Назначен новый министр иностранных дел Украины

Верховная Рада на внеочередном заседании назначила Дмитрия Кулебу, который занимал должность вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Соответствующее представление президента Украины Владимира Зеленского поддержали 288 народных депутатов.

Кулеба сменил на этой должности Вадима Пристайко, полномочия которого были прекращены после увольнения премьер-министра Алексея Гончарука.

Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада сначала уволила с должности главы правительства Алексея Гончарука – его отставку поддержали 358 депутатов. После этого парламент 291 голосом назначил его преемника – Денис Шмыгаль стал новым премьер-министром Украины.

После этого депутаты взялись за новый состав правительства. Рада назначила 13 министров, среди которых были и старые, и новые. Новоиспеченный премьер Денис Шмыгаль отметил, что есть еще четыре вакансии в нынешнем правительстве и планируется расширить еще два направления. Смотрите список министров в новом правительстве.

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В свою очередь президент Владимир Зеленский накануне напомнил, что в Украине за последние годы было много правительств с разными лозунгами. Он рассчитывает, что новое правительство сделает невозможное для улучшения жизни в стране.

"Я считаю, что предыдущее правительство делало все возможное. Но сегодня украинцам нужно правительство, которое сделает невозможное. Надеюсь таким и будет следующий Кабинет министров. За эти годы у нас было много правительств – правительство технократов, и правительство "казнократов", правительство спасения, правительство крепких хозяйственников. Я верю, что у нас, наконец, появится, именно правительство для людей", – сказал он. Реклама

Все подробности в спецтеме Отставка Гончарука

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