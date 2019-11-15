Назначена дата встречи Нормандской четверки

В Офисе президента назвали дату встречи Зеленского с лидерами Франции, Германии и России

Зеленский пригласил Макрона посетить Украину / Фото: AFP

Встреча лидеров Нормандской четверки – Украины, России, Франции и Германии – состоится 9 декабря.

Дата важных переговоров была согласована во время телефонной беседы президентов Франции и Украины 15 ноября, сообщили в Офисе президента

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Французской республики Эммануэлем Макроном. Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в "нормандской формате" состоится 9 декабря", – сообщили в ОП, обещав обнародовать подробности беседы позже.

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Соответствующую информацию подтвердили также в пресс-службе правительства Германии и в канцелярии президента Франции, уточнив, что встреча состоится в Париже.

Напомним, еще вчера министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял, что даты встречи лидеров "нормандского формата" по-прежнему нет, но он говорил о нескольких возможных датах и выражал надежду на то, что в ближайшее время будет определена окончательная из них.

В частности, в прессе среди вероятных дат звучали варианты о 24 или 26 ноября.

Кроме того, в октябре Пристайко также утверждал, что Киев работает над тем, чтобы встреча лидеров государств Нормандской четверки состоялась в следующем месяце.

И даже президент Зеленский надеялся, что переговоры пройдут в ноябре:

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