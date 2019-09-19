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Назначение членов в Нацсовет по телерадиовещанию: Рада приняла законопроект

19 сентября, 11:42

Депутаты планируют усовершенствовать процедуру назначения и увольнение членов Нацсовета

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

На сегодняшнем заседании Верховной Рады депутаты поддержали законопроект №2036 о внесении изменений в законодательство относительно совершенствование процедуры увольнения и назначения членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Документ поддержали 292 народных избранника.

В пояснительной записке отмечается, что, согласно по действующей редакции закона Украины "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания", порядок увольнения и назначения членов Нацсовета Верховной Радой фактически предусматривает двухмесячное отсутствие членов этого органа, которые должны назначаться парламентом в связи с прохождением процедуры отбора и назначения, что может привести к остановке работы Нацсовета. Это является недопустимым в современных условиях развития информационного пространства государства.

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Данный законопроект направлен на обеспечение непрерывной работы Национального совета. Новыми изменениями предлагается обеспечить непрерывность функционирования Нацсовета путем предоставления его члену права исполнять обязанности до назначения нового члена и закрепляется обязательность одновременного назначения членов Нацсовета на все вакантные должности.

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Как сообщали новости "Сегодня", в июле Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания продлил лицензии и выдал новые на вещание в Луганской и Донецкой областях. Отметим, что 11 июля и 2 августа истекали сроки лицензий ряда вещателей.

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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Рада Верховная Рада законопроекты Нацсовет по телерадиовещанию

Источник: Сегодня

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