Назначение и увольнение членов Нацсовета по телерадиовещани: Рада приняла закон

Фото: Верховная Рада Украины

Верховная Рада приняла законопроект №2036 о внесении изменений в закон Украины "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" относительно совершенствования процедуры увольнения и назначения членов Нацсовета. За данный документ проголосовали 266 народных депутатов.

В пояснительной записке отмечается, что, согласно редакции закона Украины "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания", которая действует на сегодняшний день, порядок увольнения и назначения членов Нацсовета Верховной Радой фактически предусматривал двухмесячное отсутствие членов этого органа, которые должны назначаться парламентом в связи с прохождением процедуры отбора и назначения, что могло привести к остановке работы Нацсовета. Автор документа считает, что это недопустимо в современных условиях развития информационного пространства государства.

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Принятый закон направлен на обеспечение непрерывной работы Национального совета. Новыми изменениями обеспечивается непрерывность функционирования Нацсовета путем предоставления его члену права исполнять обязанности до назначения нового члена и закрепляется обязательность одновременного назначения членов Нацсовета на все вакантные должности.

Напомним, недавно Нацсовет по телерадиовещанию лишил телеканал "112 Украина" лицензии. Юристы телеканала пообещали обжаловать данное решение. Позже у Зеленского отреагировали на лишение лицензии телеканала "112 Украина".

Как сообщали новости "Сегодня", в среду в Верховной Раде Украины стартовала очередная пленарная неделя. Изначально парламент планировал работать в эти дни во фракциях и комитетах. Но, по-видимому, "турборежим", включенный новой властью, потребовал скорейшего утверждения ряда законов в комитетах. Читайте подробней о планах Рады на всю пленарную неделю.

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