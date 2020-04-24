Назначение Саакашвили в Кабмин: Фесенко указал на одну проблему

Президент Владимир Зеленский предложил Михеилу Саакашвили пост вице-премьера, но это только полдела – принимать решение о назначении экс-президента Грузии в правительство будет Верховная Рада. Руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко оценил, найдутся ли в парламенте голоса.

"Главная проблема по продвижению Саакашвили на должность вице-премьера заключается в поиске голосов за его утверждение в парламенте", – написал он в Facebook.

По словам политолога, Саакашвили проведет встречу с фракцией "Слуга народа" (об этом говорила также замглавы фракции Евгения Кравчук) и эта встреча якобы должна расставить все точки над "і".

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"Если 70% депутатов фракции поддержат кандидатуру Саакашвили, то его кандидатура будет выдвинута. 70% депутатов фракции – это 175 депутатов. В абсолютном большинстве случаев за предложения Зеленского голосует как минимум 180 депутатов СН, часто и больше 200. Но в случае с Саакашвили, скорее всего, будет около 170-180 голосов от СН. Но где взять еще примерно 50 голосов? Традиционно вместе с СН голосует группа "Доверие" и около десятка внефракционных депутатов. Но сейчас такого единодушия среди сателлитов СН не будет. Кандидатуру Саакашвили может поддержать фракция "Голос", в которой есть люди связанные с Михо. К тому же приход Саакашвили может обозначать возобновление радикальных экономических реформ, что "Голос" также поддерживает. Но и в "Голосе" не все могут поддержать Саакашвили. Поэтому пока 50/50", – отметил Фесенко.

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Эксперт все же считает, что шансы на прохождение Саакашвили через Раду есть, но не гарантированные.

Как сообщали новости "Сегодня", в эксклюзивном интервью программе "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" сам Саакашвили заявил, что идет помогать команде президента, в частности – в осуществлении реформ и создании системы, которая окончательно поломает старые коррупционные схемы в Украине.

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