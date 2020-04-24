Назначение Саакашвили вице-премьером Украины: Грузия в ярости

В Тбилиси напомнили о том, что экс-президент их страны находится в международной розыске

Возможность назначения экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили вице-премьером Украины вызвала немалый резонанс у него на родине.

В частности, 24 апреля премьер-министр Грузии Георгий Гахария пригрозил в таком случае отозвать посла из Украины.

"Назначение нашим стратегическим партнером вице-премьером человека, осужденного за тяжкие преступления и находящегося в розыске, для нас категорически неприемлемо. Со стороны Грузии последует соответствующая реакция на подобный шаг. Мы пока не отзывали посла, но если такое решение будет принято, мы, конечно, как минимум вызовем посла для консультации", — отметил Гахария, назвав возможное назначение Саакашвили "узкополитической конъюнктурой".

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Глава фракции правящей партии "Грузинская мечта" Рати Ионатамишвили даже не исключил пересмотра дипломатических отношений с Украиной.

"Если Саакашвили будет назначен украинским вице-премьером, человек, который должен предстать перед грузинским законодательством и находится в розыске, это, очевидно, очень осложнит отношения Грузии и Украины. Я не исключаю, что на повестке дня станет и вопрос о пересмотре дипломатических отношений, несмотря на то, что связь между двумя странами для нас очень ценна", – сказал он 23 апреля.

В свою очередь, посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе напомнил о том, что Саакашвили "неоднократно призывал свергнуть законно избранное правительство Грузии насильственным путем" и что Тбилиси просил Киев задержать его и передать для суда на родине.

"На фоне всего изложенного возможно назначение господина Саакашвили с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси, как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнерства шаг", – сказал дипломат, подчеркнув, что украинская сторона уведомлена об отношении Грузии к этому вопросу.

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Впрочем, несмотря на предсказуемо резкую реакцию Грузии, утром 24 апреля Михеил Саакашвили пришел на встречу с правящей в Верховной Раде фракцией "Слуга народа" и представил свое видение реформ в Украине.

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