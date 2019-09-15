Назревает встреча: Волкер прояснил ситуацию по переговорам с Сурковым

Американский дипломат и помощник Путина провели ранее четыре встречи, а о новой никак не могут договориться

Курт Волкер и Владислав Сурков. Фото: ua.usembassy.gov

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер рассчитывает на встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым для переговоров по Донбассу в ближайшее время. Об этом он сказал на совместной с главой МИД Украины Вадимом Пристайко пресс-конференции.

Пока лидеры стран "нормандского формата" пытаются договориться о своей встрече по Донбассу, Волкер и Сурков также планируют встретиться.

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"Что касается моих контактов с господином Сурковым и Россией. Мы поддерживали связь в течение последних нескольких недель, пытаясь определить время для встречи. Мы еще не достигли полностью этого. Я надеюсь, что нам вскоре удастся это сделать", – заявил Волкер.

До настоящего момента состоялось четыре встречи помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя госдепартамента США Курта Волкера. Первая – 21 августа в Минске, вторая и третья – в Белграде 7 октября и 13 ноября 2017 года соответственно, четвертая – в Дубае 26 января 2018 года. Как сообщали новости "Сегодня", в начале августа в России заявили, что Волкер предложил Суркову встречу по Донбассу.

В то же время Курт Волкер на XVI Форуме Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве 14 сентября назвал вопрос, в котором Украине нельзя идти на компромиссы по Донбассу. Свободные выборы могут быть только на безопасной территории, напомнил американский дипломат.

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