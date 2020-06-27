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Назвал торпедой: Третьякова рассказала, как Зеленский отреагировал на скандал с "детьми низкого качества"

27 июня, 11:54

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Высказывания политика могут повлиять на рейтинг партии

Глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат Галина Третьякова уже общалась с президентом Украины по поводу ее высказывания о "детях низкого качества". Об этом рассказала сама Третьякова, передает Апостроф.

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Разговор с Владимиром Зеленским произошел во время обсуждения будущих законопроектов комитета.

"У нас была встреча относительно формирования и обсуждения законопроектов, которые будут стоять на повестке дня на следующей неделе. Один из законопроектов – 2275, который затрагивает те самые интересы профсоюзов, которые вытянули эту фразу из вебинара, написали обращение и положили начало тиражированию этого (скандала)", - рассказала Третьякова.

Политик рассказала, что глава страны заявил о негативном влиянии ее слов на рейтинг партии, и озвучила свое понимание реакции Зеленского.

"Он сказал, что я торпеда, и конечно, что я могу влиять на то, что проиграем местные выборы", – заявила глава комитета ВРУ по вопросам соцполитики.

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Впрочем, по ее словам, многие во фракции ее поддержали, но мажоритарщикам теперь приходится комментировать ее недавние неоднозначные фразы.

Напомним, ранее на высказывания Третьяковой отреагировала Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она считает, что такие слова являются проявлением дискриминации и недопустимы для украинского общества.

Несмотря на это, народного депутата Галину Третьякову не будут лишать полномочий.

Видео: Ludmyla Salo/Facebook

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Владимир Зеленский слуга народа Галина Третьякова

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