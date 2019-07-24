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Назвали, кто откроет первое заседание новой Рады

24 июля, 02:16

Согласно статье 82 Конституции Украины, первое заседание новоизбранного парламента открывает старейший по возрасту депутат

Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины. Фото: AFP

Первое заседание Верховной Рады Украины откроет кандидат в народные депутаты от партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Юлий Иоффе.

Об этом пишет Громадское.

Согласно статье 82 Конституции Украины, первое заседание новоизбранного парламента открывает старейший по возрасту депутат.

Иоффе – 78 лет. Он был депутатом всех созывов Рады, кроме пятого и шестого (период 2006-2012 годов). Он был членом КПСС, "Трудовой Украины" Сергея Тигипко, "Республиканской партии Украины" Бойко и "Партии регионов".

21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных выборах народных депутатов Верховной Рады. Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса избирателей, а новости "Сегодня" ведут онлайн о ходе избирательной гонки.

В свою очередь, посольство США в Украине заявило, что на выборах 21 июля избирательный процесс в Украине прошел с уважением к основным свободам.

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег выборы, Верховная Рада, парламент, выборы в парламент , выборы 2019

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Источник:

Громадське телебачення

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