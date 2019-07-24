Назвали, кто откроет первое заседание новой Рады
Согласно статье 82 Конституции Украины, первое заседание новоизбранного парламента открывает старейший по возрасту депутат
Первое заседание Верховной Рады Украины откроет кандидат в народные депутаты от партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Юлий Иоффе.
Об этом пишет Громадское.
Согласно статье 82 Конституции Украины, первое заседание новоизбранного парламента открывает старейший по возрасту депутат.
Иоффе – 78 лет. Он был депутатом всех созывов Рады, кроме пятого и шестого (период 2006-2012 годов). Он был членом КПСС, "Трудовой Украины" Сергея Тигипко, "Республиканской партии Украины" Бойко и "Партии регионов".
21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных выборах народных депутатов Верховной Рады. Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса избирателей, а новости "Сегодня" ведут онлайн о ходе избирательной гонки.
В свою очередь, посольство США в Украине заявило, что на выборах 21 июля избирательный процесс в Украине прошел с уважением к основным свободам.
Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.
При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".
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