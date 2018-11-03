Названа дата встречи Порошенко и Туска в Хельсинки

Президент Европейского совета Дональд Туск и президент Украины Петр Порошенко проведут встречу 8 ноября в Хельсинки.

Это следует из графика председателя Европейского совета на следующую неделю.

Как сообщается, встреча Туска с Порошенко состоится в рамках конгресса Европейской народной партии.

Встреча запланирована на 12.30 по местному времени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Президент Евросовета обратился с призывом к России по политзаключенным украинцам

В Администрации президента Украины подтвердили запланированную встречу Порошенко и Туска.

Ранее Порошенко провел встречу с президентом Европейского Совета Дональдом Туском в рамках участия в 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Порошенко в очередной раз призвал усилить давление на РФ для безотлагательного освобождения всех украинских политзаключенных, в том числе Олега Сенцова, Романа Сущенко и Владимира Балуха.Также президент Украины и президент Европейского Совета обменялись мнениями относительно путей реализации договоренностей, достигнутых по итогам Двадцатого саммита Украина – ЕС.

Как сообщалось, по результатам саммита Туск также озвучил четкую позицию по Украине. Европейский чиновник объяснил, за что ЕС недавно продлил санкции против России, а также обратился к Москве по двум важным вопросам.



