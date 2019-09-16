Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,71
27,42

Названа возможная дата нового обмена пленными между Украиной и Россией

16 сентября, 09:00

В СМИ появилась информация, что обмен может может произойти после саммита в "нормандском формате"

В Борисполе встретили освобожденных украинских заложников Кремля

В Борисполе встретили освобожденных украинских заложников Кремля / Фото: Сегодня

Новый обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией может произойти после саммита в "нормандском формате". Об этом сообщает российское издание "Известия".

Информацию также подтвердил адвокат Валентин Рыбин, который защищал в судах некоторых из тех, кого Украина обменяла 7 сентября. Несмотря на то, что списков еще нет и не намечены ориентировочные сроки второго этапа, известно, что случиться это после "нормандского саммита", предварительно запланированного до конца октября.

"Я не знаю, будут ли в этом участвовать мои подзащитные, поскольку пока нет даже понимания, точно ли будет второй этап и когда он пройдет. Но пока всё, что называется, "находится в работе", поэтому когда и кто конкретно – пока неизвестно", – рассказал Валентин Рыбин.

Реклама

Напомним, ранее представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма предположил, что лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Ангела Меркель будут подталкивать президента Украины Владимира Зеленского к неприемлемым уступкам России.

В тренде
Британский дипломат о давлении России на Украину: "Несчастные и темные времена"
Поведение Кремля надоело Западу

Кучма обеспокоен тем, что Макрон и Меркель будут подталкивать Зеленского к компромиссам, таким как утверждение плана по проведению местных выборов на временно оккупированной территории Донбасса без всякого надзора со стороны украинского правительства.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что местные выборы на Донбассе могут состояться только после вывода российских войск и согласно украинскому законодательству.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия обмен саммит Украина пленные обмен пленными нормандский формат

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Симпатичная президент Словакии едет к Зеленскому: названа дата встречи
Симпатичная президент Словакии едет к Зеленскому: названа дата встречиПолитика
О чем украинцы просят президента: ТОП петиций
О чем украинцы просят президента: ТОП петицийПолитика
Немецкий дипломат:
Немецкий дипломат: "Формула Штайнмайера" – это не ловушка России для УкраиныПолитика
Франция и Германия будут уговаривать Зеленского уступить Путину – Кучма
Франция и Германия будут уговаривать Зеленского уступить Путину – КучмаПолитика
Дефицит станет меньше, налоги – ниже: Гончарук презентовал госбюджет-2020
Дефицит станет меньше, налоги – ниже: Гончарук презентовал госбюджет-2020Политика
Должности главы Киевской администрации в новом законе не будет – Корниенко
Должности главы Киевской администрации в новом законе не будет – КорниенкоВласть

Новости партнеров

Loading...