Названа возможная дата нового обмена пленными между Украиной и Россией

В СМИ появилась информация, что обмен может может произойти после саммита в "нормандском формате"

В Борисполе встретили освобожденных украинских заложников Кремля / Фото: Сегодня

Новый обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией может произойти после саммита в "нормандском формате". Об этом сообщает российское издание "Известия".

Информацию также подтвердил адвокат Валентин Рыбин, который защищал в судах некоторых из тех, кого Украина обменяла 7 сентября. Несмотря на то, что списков еще нет и не намечены ориентировочные сроки второго этапа, известно, что случиться это после "нормандского саммита", предварительно запланированного до конца октября.

"Я не знаю, будут ли в этом участвовать мои подзащитные, поскольку пока нет даже понимания, точно ли будет второй этап и когда он пройдет. Но пока всё, что называется, "находится в работе", поэтому когда и кто конкретно – пока неизвестно", – рассказал Валентин Рыбин.

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Напомним, ранее представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма предположил, что лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Ангела Меркель будут подталкивать президента Украины Владимира Зеленского к неприемлемым уступкам России.

Кучма обеспокоен тем, что Макрон и Меркель будут подталкивать Зеленского к компромиссам, таким как утверждение плана по проведению местных выборов на временно оккупированной территории Донбасса без всякого надзора со стороны украинского правительства.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что местные выборы на Донбассе могут состояться только после вывода российских войск и согласно украинскому законодательству.

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