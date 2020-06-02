Названы депутаты-миллионеры от "Слуги народа", снимающие жилье за счет государства

Государство оплачивает аренду жилья многим депутатам, хотя они получают десятки тысяч гривен только зарплаты, но при этом есть и миллионеры. Большинство таких небедных нардепов оказалось от "Слуги народа".

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

Так, в апреле на съем квартиры/гостиничного номера деньги из госбюджета получили 52 народных избранника, из которых 25 – миллионеры (которые имеют в собственности наличку или на счетах в банке более одного миллиона гривен, и это без учета денег родственников).

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В КИУ отметили, что среди депутатов-миллионеров, которым компенсировали за съем жилья, аж 19 "слуг народа", общая сумма денежных активов которых составляет 162 млн грн:

Александр Трухин – задекларировал 21,7 млн грн;

Артем Кунаев – 9,9 млн;

Степан Чернявский – 9,6 млн;

Павел Якименко – 9,4 млн;

Александр Салийчук – 8,6 млн;

Евгений Петруняк – 7 млн;

Алексей Ковалев – 6,9 млн;

Федор Вениславский – 6,8 млн;

Богдан Торохтий – 6,4 млн;

Андрей Костин – 4,8 млн;

Александр Аликсийчук – 4,3 млн;

Геннадий Касай – 4,1 млн;

Александр Горобец – 2,9 млн;

Анна Личман – 2,6 млн;

Артем Черноморов – 2,5 млн;

Максим Зуев – 2 млн;

Эдуард Прощук – 1,9 млн;

Дмитрий Налетов – 1,6 млн;

Елена Копанчук – 1,2 млн.

Из других депутатов Рады, которые арендуют жилье в Киеве, самые богатые Анатолий Урбанский из группы "За будущее" (19,7 млн грн) и Олег Мейдич от "Батькивщины" (9,8 млн грн).

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"Указанные цифры показывают, что каждый второй депутат, который получает компенсацию на аренду жилья, является миллионером. Это означает, что такие депутаты могли бы самостоятельно оплачивать проживание в Киеве без получения бюджетных средств. Например, в апреле на аренду жилья для депутатов было потрачено 1,2 млн грн (в среднем по 20 тыс. грн на депутата). В марте средства на аренду жилья получили 107 депутатов, на что было потрачено 2,3 млн грн. Что касается депутатов "Слуги народа", то еще в ноябре председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что депутаты вообще могли бы обойтись без компенсации на аренду жилья", – отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее суд вынес приговор экс-нардепу Александру Черненко по незаконному получению 600 тыс. гривен компенсации за аренду жилья в Киеве. Он признал свою вину.

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