Названы страны, которым Путин грозит "защитой" прав россиян

На сегодняшний день продолжают сохраняться угрозы для Украины, где Россия может продолжить свою агрессию под видом защиты интересов своих граждан или русскоговорящих в сфере культуры, духовности и права.

Об этом в комментарии "Сегодня" рассказал военный эксперт Михаил Жирохов, комментируя соответствующие слова Путина о "защите" прав россиян за пределами РФ.

"В условную группу риска в первую очередь входят Украина и Казахстан. В Казахстане северная часть страны населена именно русскоязычными и русскими, полностью русскими. О Беларуси говорить даже не следует, потому что она уже давно находится под оккупацией. И согласно договору о создании с Россией союзного государства, для Кремля даже не нужно ничего изобретать в военном плане и получать разрешение на использование вооруженных сил на белорусской территории. Они могут войти на полной правовой основе. Касаемо угроз для Армении, то она – моноэтническая страна (на сегодня армяне составляют около 99% населения). Ее же союз с Россией связан только с одним - угрозой Азербайджана и проблемой Карабаха. Балтийские страны в свою очередь уже находятся в сфере интересов Запада, и никогда у Путина не будет желания или возможностей, чтобы противостоять всему НАТО. Соответствующая статья устава НАТО предполагает, что все страны Альянса в случае агрессии выступят единым фронтом. Например, РФ в этом смысле не очень сильно получается воевать с Турцией", – подчеркнул эксперт.

Как добавил в комментарии сайту "Сегодня" координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец, на сегодня сохраняются потенциальные военные и гибридные угрозы со стороны РФ под прикрытием "защиты россиян" в тех регионах и странах мира, где присутствуют экономические интересы России и проживают много русскоязычных.

"Угрозы есть везде, где есть значительные сообщества русскоязычных. В группу риска могут попадать все такие страны и регионы: Прибалтика, та же Беларусь, Польша, вся Восточная Европа, Кавказ и т.д. Считаю, что есть некоторая закономерность: где обнаруживаются больших размеров углеводороды, или где они транспортируются, там и возникает опасность со стороны Путина "защиты" русскоязычных и их прав. Также от РФ могут исходить угрозы, где есть стратегические или геополитические интересы России. Там и возникают "притеснения" русскоязычных и т.д. Конечно, также есть угрозы для балканских стран, где имеются выходы к Средиземному морю и проч. Поэтому там российские спецслужбы и проявляют такую активность. Балканы интересны с той точки зрения, что с юго-восточного направления открывают/перекрывают возможные пути доставки углеводородов, имеют непосредственный выход к черноморским проливам. Ясно, что Путин будет тоже проявлять интерес к Балканам. То есть там, где имеется фактор углеводородов или стратегические/военно-политические важные центры и точки, там есть значительная доля вероятности проявления интересов Путина по "защите" русскоязычных", – пояснил он.

Напомним, недавно еще одно странное заявление Путин сделал на Валдайском форуме, сказав, что в случае ядерной войны россиян ждет рай, а все враги России "просто сдохнут".