"Не будем записывать видосик на видосик": Холодницкий рассказал о скандале с Венедиктовой

Публично или непублично никаких писем с теми или иными претензиями к САП от генпрокурора не было

На днях генпрокурор Ирина Венедиктова обвинила САП в беспомощности. В свою очередь руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что после их встречи у генерального прокурора не было претензий к нему. Более того, что в отношении него начата служебная проверка.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

По его словам, публично или непублично никаких писем с теми или иными претензиями к САП от генпрокурора не было.

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"19 мая я последний раз был у Венедиктовой, мы обсуждали вопрос подследственности некоторых производств, вопрос карантина в том числе и зарплат для работников. Я еще перед выходом из кабинета говорю: "Есть какие-то вопросы ко мне?". Она говорит: "Нет, вопросов нет". Вот и все. Но мы не будем записывать "видосик" на "видосик". Есть коммуникация, законные рамки, и когда мне приходят запросы: "Безотлагательно предоставь материалы дел уголовных, потому что мы хотим их почитать" ... Ну, так не будет", – сказал Холодницкий.

Он отметил, что генпрокурор просила САП предоставить ей материалы дела по Олегу Гладковскому, однако он подозревает, что эти материалы пойдут "гулять" по Офису генпрокурора и не исключил утечки информации.

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Также он подтвердил, что Венедиктова открыла служебную проверку в отношении него.

"Правда, да. Пришел приказ (28 мая – ред.). Там не только по мне, там по прокурорах САП тоже служебные проверки какие-то проводятся, хотя по закону они должны быть созданы по моему приказу. Это одна из гарантий независимости. Но мы будем разбираться по закону. Сейчас не хочу публично все это говорить, потому что приказ только пришел. Там они просят объяснения, сейчас я его готовлю, пропишу свои возражения и свои контраргументы, и свои, в конце концов, претензии, кто там те приказы издает и вообще законные ли они по прокурорам САП", – резюмировал руководитель Специализированной прокуратуры.

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Как сообщали новости "Сегодня", в САП ответили на обвинения Венедиктовой. Прокуроры в своем письме напомнили генпрокурору, что громкие дела по топ-коррупционерам достались им в наследство от дореформированной Генпрокуратуры и не их вина, что так долго длится следствие.

Напомним, осенью прошлого года президент Владимир Зеленский приходил в НАБУ, выступил перед детективами и прокурорами САП и дал им полный карт-бланш на расследование коррупции. Смотрите видео:

Видео: facebook.com/president.gov.ua

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