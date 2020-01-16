"Не было бы никакой помощи вообще": помощник Джулиани раскрыл шантаж Украины

Лев Парнас выложил на стол все карты Белого дома в отношениях с Украиной

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Прошлой весной близкий соратник и помощник личного адвоката президента США Дональда Трампа, предприниматель Лев Парнас, шантажировал на тот момент новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

В интервью CNN Парнас рассказал, что через неуказанного помощника передал Зеленскому требование Белого дома запустить расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена. В противном случае Вашингтон бы лишил Киев любой помощи и разорвал бы контакты с Украиной.

"Если бы они не сделали объявление [о начале расследования], не было бы, по сути, никаких отношений. Не было бы оказания ни конкретно военной, ни какой-либо другой помощи. Не было бы инаугурации — Пенс не приехал бы на инаугурацию, не было бы никакого визита в Белый дом. По сути, не было бы никакого общения", – сказал Парнас.

Реклама

По его словам, у новой украинской власти было 24 часа на то, чтобы сделать заявление о начале расследование в отношении Байдена.

Кроме того, по указанию Рудольфа Джулиани Парнас требовал, чтобы Зеленский "избавился от некоторых людей в своей администрации, которые были врагами президента" Трампа.

В тренде В армию будут забирать с 18 лет: Зеленский подписал указ

Напомним, что из-за неких "врагов Трампа" в окружении Зеленского Джулиани отменил в мае свой визит в Украину.

Подобные признания определенно не сыграют на руку Дональду Трампу на фоне драмы с импичментом, которая разыгралась вокруг 45-го президента США.

Как ранее сообщили американские СМИ, чтоб добиться восстановления уголовного преследования и, соответственно, получить компромат на своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена, Трамп заморозил финансовую помощь Украине. Это привело к началу процедуры импичмента. Соответствующую резолюцию приняла Палата представителей Конгресса, после чего члены Демократической партии передали документ об отставке хозяина Белого дома в Сенат.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама